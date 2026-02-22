X!

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

Jalgpall
FC Flora - Paide Linnameeskond Taliturniiril
FC Flora - Paide Linnameeskond Taliturniiril Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Jalgpalliklubisid hooajaks ettevalmistav A- ja B-tasandi Taliturniir jõudis nädalalõpul finišisse, kui peeti neli viimast kohtumist.

Tallinna FC Flora alistas võõrsil Paide Linnameeskonna 3:1, pöörates kohtumise enda kasuks teisel poolajal, kirjutab EJL.ee. Avavärava lõi 48. minutil vahetusest sekkunud Kristofer Piht, viies kodumeeskonna juhtima. Kohtumise lõppfaasis kallutas Flora mängu enda kasuks: 88. minutil viigistas seisu Rauno Sappinen, neli minutit hiljem viis külalised ette Taaniel Usta ning normaalaja teisel üleminutil vormistas Sappinen penaltist lõppseisu.

Taliturniiril kogus Flora kaks võitu, alistades Paide Linnameeskonna ja Tallinna FCI Levadia ning viigistas Pärnu JK Vaprusega. Paide jaoks oli tegemist ainsa Taliturniiri kohtumisega.

FC Nõmme United teenis kindla võidu, alistades võõrsil Viimsi JK tulemusega 5:1. Viimsi Jalgpalli- ja Kergejõustikuhallis peetud kohtumises asus United juhtima 12. minutil, kui täpne oli Andre Frolov. Viimsi taastas viigiseisu 53. minutil James Murage Gachago väravast. Seejärel haaras külalismeeskond mänguohjad lõplikult enda kätte: sihile jõudsid Henri Järvelaid, Yosuke Morishiege, Mathias Palts ning lõppseisu vormistas Dacosta Owusu.

Taliturniiril teenis FC Nõmme United võidud Tallinna FCI Levadia, JK Narva Transi, FC Tallinna ja Viimsi JK üle. Viigipunkt saadi kohtumisest FC Kuressaarega ning ainsana tuli tunnistada Tartu JK Tammeka paremust.

Laupäeval pandi pall mängu kahes vastasseisus. Kahel korral kaotusseisu seljatanud JK Narva Trans viigistas FC Kuressaarega 2:2. Kuressaarel piisas vaid paarist minutist, et kohtumises juhtohjad enda kätte haarata: täpse sööduga leiti viiekasti joone juures Jevgeni Demidov, kes end löögile libistas ning palli võrku suunas.

Narva vastuvärav sündis 10. minutil, kui Josue Doke palliga olnud väravavahile piisavalt survet avaldas, nahkkera võitis ning viimasest resultatiivselt mööda mängis. Demidov skooris ka 24. minutil, viies Kuressaare vaheajale üheväravalises edus. Sealjuures oli rünnakul sarnane stsenaarium nagu avavärava puhul. Narva vormistas lõpptabamuse, mis tabloole 2:2 viigi tõi, 63. minutil, kui Kuressaare kommunikatsiooni ebakõla värava ees kinkis palli vastasele ning Viktor Kudriashov pakutud võimaluse kindlalt väravaks vormistas. Kuressaare kogus Taliturniiril viie mänguga võidu ja kaks viiki. Trans pidas aga kuus kohtumist ning sai kirja võidu ja kolm viiki.

Vimases kohtumises teenis JK Tallinna Kalev külalisväljakul 4:1 võidu Tallinna FCI Levadia U21 üle. Juba avapoolajal sai Kalev kirja kaks väravat, kui skoori avas Lucas Kris Leis ning teise tabamuse lisas meeskonna tabloole Vadim Mihhailov. Teise poolaja alguses sündis Levadial omavärav, mis Kalevi eduseisu lausa kolmeväravaliseks kasvatas. Omavärav sündis ka Kalevi poolel, mis 76. minutil Levadia vahet vähendas, kuid normaalaja viimasel minutil skooris Kalev uuesti, kui resultatiivne oli Dylan Sal-Al-Saller. Levadia pidas kuus kohtumist, kust sai kirja kolm võitu ja ühe viigi. Sama paljude kohtumistega teenis Kalev kaks võitu.

Taliturniiri A- ja B- tasandile tõmmati joon alla, kuid teistel tasanditel on turniir veel jätkumas. Hooaeg algab A. Le Coq Premium liigas 7. märtsil, hooaja esimene Esiliiga kohtumine mängitakse aga juba paar päeva varem, 5. märtsil, kui võistlustulle astuvad Tartu JK Welco ja täna võidutsenud JK Tallinna Kalev.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

21.02

Galeriid | Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid veerandfinaalpaarid

21.02

Real ei suutnud Barcelona kingitust ära kasutada ja kaotas ka ise

21.02

Selgusid jalgpalli karikavõistluste veerandfinaalpaarid

21.02

Igihaljas Milner võttis rekordi enda nimele

21.02

Paskotši mäng jäi varakult pooleli, asendaja korjas kiire punase

19.02

Jalgpalli Balti turniir toimub taas nelja meeskonna osalusel

19.02

Arsenal loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

19.02

Newcastle'i poolkaitsja lõi Meistrite liigas poolajaga neli väravat

sport.err.ee uudised

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:40

VAATA OTSE | Naiste suusamaratonis asub rajale kolm eestlannat Uuendatud

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:55

TÄNA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

08:17

Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

07:55

Galerii | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

00:22

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

00:08

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta Uuendatud

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

21.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

21.02

ETV spordisaade, 21. veebruar

21.02

Palling medalini viinud teest: Sildarud tegid ka jõulupühadel tööd

21.02

Eesti lippu kannavad OM-i lõputseremoonial uisutajad

21.02

Galeriid | Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid veerandfinaalpaarid

loetumad

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

00:09

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

21.02

Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu Uuendatud

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

21.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

00:04

Soome viskas viimasel perioodil neli väravat ja võitis hokipronksi

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo