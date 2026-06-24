X!

Welco kasvatas edu esiliiga tipus

Jalgpall
Enrico Veensalu tähistamas väravat
Enrico Veensalu tähistamas väravat Autor/allikas: Kristjan Praks
Jalgpall

Koduse jalgpalli esiliiga jaanieelne mänguvoor pakkus rohkelt väravaid. Suurimad võidud said JK Tallinna Kalev, Tallinna FCI Levadia U-21, Tartu JK Welco ning Tallinna FC Flora U-21.

JK Tallinna Kalev alistas Sportland Arenal Nõmme Kalju FC U-21 tulemusega 5:1. Tasavägiselt kulgenud avapoolaeg lõppes 1:1 viigiga, kui Kalevi poolelt avas 23. minutil skoori Raiko Ilves ning Kalju U-21 eest vastas Chinemerem Godwin. Teisel poolajal haaras Kalev mängu täielikult enda kontrolli alla. Raiko Ilves vormistas kübaratriki ning ühe värava lisas Kevin Pormeister. Kalev jätkab viiendal real, olles 17 vooru järel kogunud 21 punkti, Kalju U-21 paikneb 17 punktiga üheksandal real, vahendab jalgpall.ee.

Tallinna FCI Levadia U-21 alistas Maarjamäe staadionil FC Tallinna kindlalt 4:0. Kodumeeskond otsustas kohtumise saatuse juba avapoolajal, kui Moussa Felix Sambe lõi oma hooaja teise kübaratriki. Lõppseisu vormistas 88. minutil Nikita Muravljon. Levadia U-21 asub 18 punktiga seitsmendal kohal, FC Tallinn jätkab 14 punktiga tabeli viimasel real.

Tartu JK Welco teenis koduväljakul 5:2 võidu FC Nõmme United U-21 üle. Külalised läksid 16. minutil Rico Palu väravast juhtima, kuid seejärel haaras mänguohjad Welco. Andreas Kiivit viigistas seisu ning avapoolaja lõpuks viisid Enrico Veensalu ja Kenlou Laasner võõrustajad 3:1 ette. Teisel poolajal vähendas Artsemi Radomski kaotusseisu, kuid Veensalu teine värav ja Tristan Hoffmanni üleminutite tabamus kindlustasid Welcole veenva võidu. Liigatabelis jätkab Welco 41 punktiga kindla liidrina. United U-21 asub 18 punktiga eelviimasel kohal.

FC Elva pidi koduväljakul tunnistama Tallinna FC Flora U-21 3:0 paremust. Flora duubelvõistkond läks avapoolajal juhtima Andero Kaarese väravast ning teisel poolajal vormistasid võidu Maksim Kalimullin ja Artjom Jakovenko. Flora U-21 pikendas oma kaotuseta seeria viiemänguliseks ning paikneb 29 punktiga kolmandal kohal. FC Elva on 23 punktiga neljas.

Maardu Linnameeskond alistas koduväljakul Viimsi JK 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi 56. minutil Stanislav Tsõmbaljuk, kindlustades Maardule hooaja viienda võidu ja teise järjestikuse koduvõidu. Punktide toel tõusis Maardu 19 punktiga kuuendale kohale, Viimsi jätkab 30 punktiga teisel tabelireal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:47

Welco kasvatas edu esiliiga tipus

21:38

VAATA OTSE | Kanada ja Šveits selgitavad B-alagrupi võitja Uuendatud

21:10

Kanadalast raskelt vigastanud Katari poolkaitsjale määrati võistluskeeld

19:27

Komissarov säras Leedus järjekordse väravaga, Minija pääses finaali

14:56

Raphinha jätab Šotimaa mängu vahele, Neymar võib naasta Brasiilia koosseisu

14:19

Lazio rikkus raseda jalgpalluri õigusi ja peab maksma hüvitist

13:02

Saudi Araabia ja Iraagi lippe ei asetata MM-il murule

11:51

Infantino kaitses MM-il kasutusele võetud joogipause

10:05

Rekordimees Ronaldo: ma olen tagasi

09:27

Prantsusmaa peab Norra vastu mängima peatreenerita

sport.err.ee uudised

21:47

Welco kasvatas edu esiliiga tipus

21:38

VAATA OTSE | Kanada ja Šveits selgitavad B-alagrupi võitja Uuendatud

21:10

Kanadalast raskelt vigastanud Katari poolkaitsjale määrati võistluskeeld

20:35

Tänak istub Rooma linnarallil Toyota nullauto rooli

20:02

ROK avab kõikidele olümpiasportlastele mõeldud stipendiumifondi

19:27

Komissarov säras Leedus järjekordse väravaga, Minija pääses finaali

18:53

Olümpia kursil purjetavad Ausman ja Pais võitsid MK-etapil hõbemedali

18:14

ROK üritab olümpiaharta muudatustega sporti ja poliitikat lahus hoida

17:39

Kajak saavutas Kesk-Euroopa Porsche sarjas esikoha

16:58

Mölder alustas Poolas võidukalt, duelli Tammega siiski ei tule

16:20

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

15:45

Kahevõistluse olümpiatuleviku otsus lükati edasi

15:18

Joonekohtunike süsteemi rike peatas Wimbledoni kvalifikatsioonimängud

14:56

Raphinha jätab Šotimaa mängu vahele, Neymar võib naasta Brasiilia koosseisu

14:19

Lazio rikkus raseda jalgpalluri õigusi ja peab maksma hüvitist

13:40

UFC legend Poirier pöördus pärast vahistamist avalikkuse poole

13:02

Saudi Araabia ja Iraagi lippe ei asetata MM-il murule

12:29

Snuukri maailmameistri kodust varastati heategevuseks mõeldud annetusraha

11:51

Infantino kaitses MM-il kasutusele võetud joogipause

11:17

Eesti naiskond saavutas 3v3 saalihoki MM-il viienda koha

loetumad

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

01:18

Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

06:32

Henri Veesaar ei osutunud NBA draft'i avavoorus valituks Uuendatud

23.06

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

08:14

Otse-eetri pahameel maksis ajakirjanikule MM-i töö

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

16:20

Loena Hendrickx kuulutas karjääri lõppenuks

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

07:54

Horvaatia lõi Modrici 200. mängus Panamale ühe värava, Colombia sai teise võidu

09:27

Prantsusmaa peab Norra vastu mängima peatreenerita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo