Welco kasvatas edu esiliiga tipus

JK Tallinna Kalev alistas Sportland Arenal Nõmme Kalju FC U-21 tulemusega 5:1. Tasavägiselt kulgenud avapoolaeg lõppes 1:1 viigiga, kui Kalevi poolelt avas 23. minutil skoori Raiko Ilves ning Kalju U-21 eest vastas Chinemerem Godwin. Teisel poolajal haaras Kalev mängu täielikult enda kontrolli alla. Raiko Ilves vormistas kübaratriki ning ühe värava lisas Kevin Pormeister. Kalev jätkab viiendal real, olles 17 vooru järel kogunud 21 punkti, Kalju U-21 paikneb 17 punktiga üheksandal real, vahendab jalgpall.ee.

Tallinna FCI Levadia U-21 alistas Maarjamäe staadionil FC Tallinna kindlalt 4:0. Kodumeeskond otsustas kohtumise saatuse juba avapoolajal, kui Moussa Felix Sambe lõi oma hooaja teise kübaratriki. Lõppseisu vormistas 88. minutil Nikita Muravljon. Levadia U-21 asub 18 punktiga seitsmendal kohal, FC Tallinn jätkab 14 punktiga tabeli viimasel real.

Tartu JK Welco teenis koduväljakul 5:2 võidu FC Nõmme United U-21 üle. Külalised läksid 16. minutil Rico Palu väravast juhtima, kuid seejärel haaras mänguohjad Welco. Andreas Kiivit viigistas seisu ning avapoolaja lõpuks viisid Enrico Veensalu ja Kenlou Laasner võõrustajad 3:1 ette. Teisel poolajal vähendas Artsemi Radomski kaotusseisu, kuid Veensalu teine värav ja Tristan Hoffmanni üleminutite tabamus kindlustasid Welcole veenva võidu. Liigatabelis jätkab Welco 41 punktiga kindla liidrina. United U-21 asub 18 punktiga eelviimasel kohal.

FC Elva pidi koduväljakul tunnistama Tallinna FC Flora U-21 3:0 paremust. Flora duubelvõistkond läks avapoolajal juhtima Andero Kaarese väravast ning teisel poolajal vormistasid võidu Maksim Kalimullin ja Artjom Jakovenko. Flora U-21 pikendas oma kaotuseta seeria viiemänguliseks ning paikneb 29 punktiga kolmandal kohal. FC Elva on 23 punktiga neljas.

Maardu Linnameeskond alistas koduväljakul Viimsi JK 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi 56. minutil Stanislav Tsõmbaljuk, kindlustades Maardule hooaja viienda võidu ja teise järjestikuse koduvõidu. Punktide toel tõusis Maardu 19 punktiga kuuendale kohale, Viimsi jätkab 30 punktiga teisel tabelireal.