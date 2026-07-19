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Tabeliliider Welco sai esiliigas üllatuskaotuse

Jalgpall
FC Tallinn
FC Tallinn Autor/allikas: FC Tallinn
Jalgpall

Koduse jalgpalli esiliiga 20. vooru suurima üllatuse valmistas FC Tallinn, kes alistas võõrsil tabeliliidri Tartu JK Welco 2:0.

Juba neljandal minutil viis Leonid Arhipov külalised juhtima ning 33. minutil kasvatas edu Osvald Toome. Tegemist oli FC Tallinna esimese võiduga esiliigas Tartu JK Welco üle. Võiduga kerkis FC Tallinn viimaselt realt kaheksandale kohale, Welco jätkab 45 punktiga liigatabeli liidrina, kirjutab jalgpall.ee.

Tallinna FCI Levadia U21 pikendas võiduseeria neljamänguliseks, alistades võõrsil Nõmme Kalju FC U21 2:0. Hiiu kunstmurustaadionil avas 12. minutil skoori Aleksander Švedovski ning 62. minutil kindlustas võidu Tristan Zahovaiko. Levadia U21 jätkab 27 punktiga viiendal kohal, Kalju U21 langes liigatabelis viimaseks.

Viimsi staadionil haaras FC Elva kahe kiire väravaga eduseisu, kui 23. minutil avas skoori Rasmus Lindmäe ning seitse minutit hiljem kasvatas edu Karl Johann Haabma. Viimsi vähendas 69. minutil küll Oscar Olliku tabamusest kaotusseisu, kuid neljandal üleminutil otsustas mängu lõpliku saatuse John-Paul Ngugi Mbuthia. Liigatabelis jätkab Viimsi JK 32 punktiga teisel kohal, FC Elva paikneb 30 punktiga neljandal real.

Maardu Linnameeskond sai võõrsil 3:1 jagu FC Flora U21 meeskonnast. Tasavägise avapoolaja järel viis Aleksander Volkov külalised Lilleküla harjutusväljakul 59. minutil juhtima, kasvatades kaheksa minutit hiljem eduseisu. Flora U21 vähendas Eerik Paltseri väravast kaotusseisu, kuid 79. minutil vormistas Kouakou Fabrice Elysee Kouadio kohtumise lõppseisu. Maardu jätkab 26 punktiga kuuendal kohal, Flora U21 paikneb 31 punktiga kolmandal real.

JK Tallinna Kalev teenis koduplatsil 3:1 võidu FC Nõmme United U21 üle. Avapoolajal viis Raiko Ilves Kalevi kahe väravaga juhtima, teisel poolajal vähendas Ottomar Rootsma külaliste kaotusseisu. Kohtumise lõpplahenduse otsustas Oscar De Pizzol realiseerides 55. minutil kindlalt penalti. Kalev jätkab 25 punktiga seitsmendal kohal, United U21 langes 20 punktiga eelviimaseks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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