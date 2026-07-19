Tabeliliider Welco sai esiliigas üllatuskaotuse

Viimsi staadionil haaras FC Elva kahe kiire väravaga eduseisu, kui 23. minutil avas skoori Rasmus Lindmäe ning seitse minutit hiljem kasvatas edu Karl Johann Haabma. Viimsi vähendas 69. minutil küll Oscar Olliku tabamusest kaotusseisu, kuid neljandal üleminutil otsustas mängu lõpliku saatuse John-Paul Ngugi Mbuthia. Liigatabelis jätkab Viimsi JK 32 punktiga teisel kohal, FC Elva paikneb 30 punktiga neljandal real.

Tallinna FCI Levadia U21 pikendas võiduseeria neljamänguliseks, alistades võõrsil Nõmme Kalju FC U21 2:0. Hiiu kunstmurustaadionil avas 12. minutil skoori Aleksander Švedovski ning 62. minutil kindlustas võidu Tristan Zahovaiko. Levadia U21 jätkab 27 punktiga viiendal kohal, Kalju U21 langes liigatabelis viimaseks.

Juba neljandal minutil viis Leonid Arhipov külalised juhtima ning 33. minutil kasvatas edu Osvald Toome. Tegemist oli FC Tallinna esimese võiduga esiliigas Tartu JK Welco üle. Võiduga kerkis FC Tallinn viimaselt realt kaheksandale kohale, Welco jätkab 45 punktiga liigatabeli liidrina, kirjutab jalgpall.ee .

Koduse jalgpalli esiliiga 20. vooru suurima üllatuse valmistas FC Tallinn, kes alistas võõrsil tabeliliidri Tartu JK Welco 2:0.

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