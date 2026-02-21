Real ei suutnud Barcelona kingitust ära kasutada ja kaotas ka ise

Et põline rivaal FC Barcelona jäi esmaspäeval võõrsil 1:2 alla Gironale, oli Realil laupäeval võõrsil võimalik võidu korral oma edu vähemalt 24 tunniks kasvatada viiele punktile.

Ante Budimir viis kodumeeskonna aga 38. minutil penaltist juhtima ja kuigi Vinicius Junior viigistas 73. minutil seisu, pettis Raul Garcia Reali karistusalas normaalaja viimasel minutil kaitsjad osavalt ära ja vormistas Osasunale 2:1 võidu.

Eelmised kaheksa liigamängu võitnud Real sai koduliiga raames viimati kaotuse detsembri alguses, kui pidi siis tunnistama Celta Vigo paremust. Barcelonal on pühapäeval Levante alistamise korral nüüd võimalik oma esikoht taastada.