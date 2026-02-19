X!

Johanna Talihärm valiti esimese eestlasena ROK-i sportlaskomisjoni

Johanna Talihärm.
Johanna Talihärm.
Eesti Olümpiakomitee teatas, et laskesuusataja Johanna Talihärm valiti neljapäeval esimese eestlasena Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) sportlaskomisjoni.

Milano Cortina taliolümpiamängude ajal toimunud ROK-i sportlaskomisjoni valimistel kandideeris kahele vabanevale kohale 11 sportlast ning oma hääle andis 84 protsenti hääleõiguslikest sportlastest. Talihärm sai 983 häält. Tema kõrval osutus valituks ka Lõuna-Korea bobisõitja Yunjong Won, kes kogus 1176 häält. Talihärmi esitas valimistele Eesti Olümpiakomitee koostöös EOK sportlaskomisjoniga.

"Olen väga õnnelik, et olümpiasportlased usaldavad mind. Tahan, et sportlased tunneksid, et nende kogemusi väärtustatakse ja nendega arvestatakse. Ma ei karda nende eest seista. Nüüd alles töö algab!" ütles ta.

Milano olümpiakülas toimunud tseremoonial viibinud EOK president Kersti Kaljulaid kiitis Talihärmi ja soovis talle palju edu. "Tänu Johannale kõlab nüüd maailma suurimas spordiorganisatsioonis tugevamini ka väikeste riikide hääl!" ütles Kaljulaid.

Praegu kuulub sportlaskomisjoni kuni 23 liiget, kellest enamik on valitud olümpiamängudel osalevate sportlaste poolt ja osa määratud ROK presidendi poolt, et tagada mitmekesisus spordialade, soolise tasakaalu ja geograafilise esindatuse osas. Komisjoni juhib viimast aastat endine jäähokimängija Emma Terho (Soome), aseesimeesteks on Maja Wloszczowska (Poola, maastikurattasõit) ja Abhinav Bindra (India, laskmine).

Liikmete seas on mitmeid olümpiavõitjaid ja -medaliste, sealhulgas Allyson Felix (USA, kergejõustik), Pau Gasol (Hispaania, korvpall), Martin Fourcade (Prantsusmaa, laskesuusatamine) ja Federica Pellegrini (Itaalia, ujumine). Komisjoni liikmed täidavad oma rolli kaheksa-aastase volituste perioodi jooksul ja tegutsevad sillana sportlaste ja ROK-i otsustajate vahel. 

Talihärm on Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juht ning panustab ka ROK-i kestlikkuse töögrupi töösse, kus ta seisab keskkonnateadliku ja vastutustundliku spordi arendamise eest. Ta on võistelnud neljadel olümpiamängudel – Sotši 2014, Pyeongchang 2018, Peking 2022, Milano Cortina 2026 – ning omandab magistrikraadi ärijuhtimises.

Talihärm kinnitatakse pidulikult ametisse Milano Cortina taliolümpiamängude lõputseremoonial 22. veebruari õhtul Veronas.

Toimetaja: Henrik Laever

