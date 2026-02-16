X!

Tartu Ülikool Maks & Moorits palkas mänedžeriks Marek Doronini

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskonna mänedžerina asub märtsi keskpaigast tööle endine tippkorvpallur, terve oma pika karjääri Tartu Ülikooli särki kandnud Marek Doronin.

18 järjestikust hooaega Tartu esindusmeeskonna ridades pallinud Doronin riputas ketsid varna aastal 2016. Viimased kümme aastat on mees töötanud Eesti Akadeemilises Spordiliidus, neist viimased kaks aastat peasekretäri positsioonil.  

"Olen sisimas alati teadnud, et ühel hetkel tahan ma korvpalli juurde tagasi tulla. Kui klubijuht Gert Prants mulle teada andis, et Robert Peterson liigub edasi ja pakkus välja idee, et võiksin kandideerimist kaaluda, siis esimese hooga olin ma väga meelitatud. Juba järgmisel päeval mõtlesin, et ma ikka ei tea," muigab Doronin, kelle sõnul vajas idee tippkorvpalli juurde naasmisest pisut harjumist. 

"Mida rohkem ma sellele mõtlesin, seda rohkem tundus, et kümme aastat Eesti Akadeemilises Spordiliidus on olnud piisavalt pikk aeg ja korvpall on mind alati natuke teistmoodi motiveerinud ka. Seega usun, et see saab olema hea muutus."

Doronin tunnistab, et oli mõned aastad korvpallist täiesti eemal. "Alles kolm aastat tagasi hakkasin regulaarselt Tartu mänge kommenteerima ja see tõi mind üha rohkem saali tagasi ning  lõi silla, et meeskonna tegemistele lähemal olla. Loomulikult on mu süda alati korvpalli juures olnud ja mul on väga hea meel olla peagi tagasi Tartu esindusmeeskonna juures."

Keset hooaega mänedžeri rolli astuv Doronin loodab uues ametis kiiresti kohaneda. "Robert on teinud väga head tööd ja need sussid on päris suured mida täita. Minu eesmärk hooaja praeguses faasis on end kiiresti kõikide nüanssidega kurssi viia ja meeskonna jaoks võimalikult sujuvalt asjad üle võtta. Suuremas plaanis tahan anda oma panuse, et meistritiitel Tartusse tagasi tuua. See on kahtlemata üks kõige suuremaid motivaatoreid. Tartu korvpall on viimastel aastatel olnud selgelt tõusuteel ja nii minu kui kogu klubi peamine roll on kindlustada, et see areng jätkuks."

43-aastane Doronin esindas Tartu esindusmeeskonna värve Eesti kõrgliigas aastatel 1998-2016. Ta krooniti seitsmel korral Eesti meistriks ja kaheksal korral Eesti karikavõitjaks.

