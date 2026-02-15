Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

Eesti korvpalluri Stefan Vaaksi ülikool Providence võõrustas laupäeva õhtul St. John'si, aga mängu peamiseks jututeemaks kerkis suur kaklus, mille tagajärjel saadeti kuus mängijat varakult riietusruumi. Vaaks oli oma kooli resultatiivseim, aga Providence pidi kaotusega leppima.

St. John's alustas mängu hoogsalt ja saavutas kiirelt kahekohalise edu, aga Providence suutis poolajapausiks selle viiele silmale lihvida. Teise poolaja esimestel minutitel õnnestus võõrustajal ka juhtima minna, aga siis leidis aset kole juhtum, kui Providence'i mängija Duncan Powell võttis kiirrünnakus koleda veaga maha Bryce Hopkinsi.

Viimased kolm hooaega Providence'is mänginud Hopkinsile see mõistagi ei sobinud ja järgnes suur kähmlus, mille järel jäi mäng umbes 20 minutiks pausile. Kohtunikud vaatasid kordusi ja lahendasid olukorra nii, et kuus mängijat - neli St. John'sist ja kaks Providence'ist - saadeti riietusruumi rahunema.

Mängu jätkudes sai St. John's hoo sisse ning viis minutit enne mängu lõppu juhtisid külalised taas kümne punktiga, vormistades lõpuks 79:69 (34:29) võidu.

Tempers flare after Duncan Powell's foul on Bryce Hopkins.



The Providence forward was ejected following the play. pic.twitter.com/RvzoRpJKuR — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) February 14, 2026

Üleplatsimeheks kerkis St. John'si mees Dylan Darling, kes viskas 23 punkti, haaras kaheksa lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget. Providence'i parim oli 34 minutit mänginud Stefan Vaaks, kes viskas 20 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 3/12, vabavisked 7/8), kogus viis lauapalli, jagas kolm korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike.

Tegemist oli Providence'i teise järjestikuse kaotusega, Big East konverentsis jätkavad nad nelja võidu ja 11 kaotusega 11. ehk viimasel real.

Henri Veesaar jättis haigestumise tõttu North Carolina kodumängu Pittsburghiga vahele, aga eestlase kool teenis sellegipoolest 79:65 (46:32) võidu. Kaheksa võidu ja nelja kaotusega ACC-s kuuendal real asetseval North Carolinal läheb hooaja lõpuni keeruliseks, sest tiim kaotas hiljuti kätt vigastanud Caleb Wilsoni, kes on tuleva NBA draft'i üks hinnatumaid mängijaid.