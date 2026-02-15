X!

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

Korvpall
Kakluse põhjustanud Duncan Powell
Kakluse põhjustanud Duncan Powell Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpalluri Stefan Vaaksi ülikool Providence võõrustas laupäeva õhtul St. John'si, aga mängu peamiseks jututeemaks kerkis suur kaklus, mille tagajärjel saadeti kuus mängijat varakult riietusruumi. Vaaks oli oma kooli resultatiivseim, aga Providence pidi kaotusega leppima.

St. John's alustas mängu hoogsalt ja saavutas kiirelt kahekohalise edu, aga Providence suutis poolajapausiks selle viiele silmale lihvida. Teise poolaja esimestel minutitel õnnestus võõrustajal ka juhtima minna, aga siis leidis aset kole juhtum, kui Providence'i mängija Duncan Powell võttis kiirrünnakus koleda veaga maha Bryce Hopkinsi.

Viimased kolm hooaega Providence'is mänginud Hopkinsile see mõistagi ei sobinud ja järgnes suur kähmlus, mille järel jäi mäng umbes 20 minutiks pausile. Kohtunikud vaatasid kordusi ja lahendasid olukorra nii, et kuus mängijat - neli St. John'sist ja kaks Providence'ist - saadeti riietusruumi rahunema.

Mängu jätkudes sai St. John's hoo sisse ning viis minutit enne mängu lõppu juhtisid külalised taas kümne punktiga, vormistades lõpuks 79:69 (34:29) võidu.

Üleplatsimeheks kerkis St. John'si mees Dylan Darling, kes viskas 23 punkti, haaras kaheksa lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget. Providence'i parim oli 34 minutit mänginud Stefan Vaaks, kes viskas 20 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 3/12, vabavisked 7/8), kogus viis lauapalli, jagas kolm korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike.

Tegemist oli Providence'i teise järjestikuse kaotusega, Big East konverentsis jätkavad nad nelja võidu ja 11 kaotusega 11. ehk viimasel real.

Henri Veesaar jättis haigestumise tõttu North Carolina kodumängu Pittsburghiga vahele, aga eestlase kool teenis sellegipoolest 79:65 (46:32) võidu. Kaheksa võidu ja nelja kaotusega ACC-s kuuendal real asetseval North Carolinal läheb hooaja lõpuni keeruliseks, sest tiim kaotas hiljuti kätt vigastanud Caleb Wilsoni, kes on tuleva NBA draft'i üks hinnatumaid mängijaid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

08:58

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

14.02

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

14.02

Kalev/Cramo pikendas Lätis kindla võiduga oma ilusat seeriat

13.02

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

12.02

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

12.02

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

11.02

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11.02

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10.02

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

08.02

Viimsi üllatas Bakeri võimsa mängu toel Ventspilsi

08.02

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

08.02

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

07.02

Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo said võidulisa

07.02

Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

videod

sport.err.ee uudised

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

08:58

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

08:30

TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

14.02

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

14.02

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

14.02

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14.02

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

14.02

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

14.02

Soome suusaliit esitas Norra ja USA määrdetiimi tõttu protesti

14.02

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

14.02

Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26. Uuendatud

14.02

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

14.02

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

14.02

Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo