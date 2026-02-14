Eesti jõutõstja tuli rekordilise esitusega Euroopa meistriks

Margus Silbaum tegi sel nädalal Oulus toimunud masters-klassi jõutõstmise Euroopa meistrivõistlustel suurepärase esituse, kui teenis M2 vanuseklassis esikoha nii oma kaalukategoorias kui üldarvestuses.

Mullune avatud klassi Eesti absoluutne meister tähistab sel aastal 50. sünnipäeva ning võistles 12. veebruaril Euroopa meistrivõistlustel vanuseklassis M2 (50+).

Kükis õnnestusid katsed 280kg ja 293kg ja esimesega neist püstitas ta koheselt M2 Euroopa rekordi ja 293 kg katsega püstitas nii Silbaum nii M2 kui ka M1 (40+) vanuseklassi Euroopa rekordi. Muidugi võitis Silbaum sellega ka üksikala kuldmedali.

Lamades surumises võitis eestlane hõbemedali, õnnestusid katsed 162,75, 167,5 ja 170 kg juures.

Jõutõmbes võitis Silbaum üksikala kuldmedali. Kolmest katsest õnnestusid kõik kolm: 295 kg, 310,5 kg ja 314,5 kg. Viimased kaks katset tähistasid uusi maailmarekordeid nii Euroopa kui ka maailma M2 vanuseklassis. Iga jõutõmbe katsega kinnitatud kogusumma tähistas ka uut M2 Euroopa kogusumma rekordit: 758 kg, 773,5 kg ja 777,5 kg.

Kalju Abner võistles vanuseklassis M3 (60+), aga ebaõnnestunud lamades surumise tõttu jäi kogusumma fikseerimata. Abneri nimele kuulub eelmisest aastast M3 Euroopa rekord lamades surumises (167,5 kg).