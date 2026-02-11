Eesti naiskond alustas EM-i napi kaotusega Saksamaale

Esinumbrite üksikmängus oli Kristin Kuuba parem Mirand Wilsonist 21:12, 22:20. Seejärel kaotasid Catlyn Üprus - Ramona Üprus paarismängus Saksamaa paarile Selin Hübch - Amalie Lehmann 15:21, 17:21.

Järgnevalt tuli Helis Pajustel tulistada üksikmängus Katharina Nilgesi 21:13, 12:21, 21:17 paremust. Paarismängus kaotasid Kuuba ja Helina Rüütel aga MM-pronksmedalistele Isabel Lohaule ja Emma Moszczynskile 11:21, 9:21, 18:21.

Viimases mängus oli Kruus parem Lisa Bonnemannist 21:11, 12:21, 21:15, kuid Saksamaa üldvõitu see enam ei vääratanud.

Neljapäeval lähjeb Eesti vastamisi Ukrainaga, kes kaotas kolmapäeval Taanile null-viis.