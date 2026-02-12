X!

Eesti sulgpallinaiskond pidi EM-il tunnistama Ukraina paremust

Eesti naiste sulgpallikoondis kohtus Türgis toimuval naiskondliku EM-i teisel võistluspäeval Ukrainaga ning pidi tunnistama vastase 4:1 paremust.

Kohtumise avamängus pakkus Kristin Kuuba maailma edetabelis 46. kohal paiknevale Polina Buhrovale väga korraliku vastupanu. Tasavägises lahingus jäi Kuuba napilt alla 17:21, 19:21, näidates head vormi ja enesekindlat mängu.

Järgnenud üksikmängudes tulid väljakule Helis Pajuste ja Catlyn Kruus. Kruus oli eriti lähedal geimivõidule, juhtides teises geimis 18:16, kuid vastase lõpuspurt kallutas lõpptulemuse siiski Ukrainale. Selle võiduga kindlustas Ukraina matšivõidu.

Paarismängudes jätkas Eesti võitluslikult. Catlyn Kruus ja Ramona Üprus andsid maailma edetabeli 30. paarile Polina Buhrova – Yevheniia Kantemir väärika lahingu, jäädes alla 15:21, 17:21.

Kohtumine lõppes Eesti jaoks positiivsel noodil, kui Kuuba ja Helina Rüütel alistasid Sofiia Lavrova ja Mariia Stoliarenko kindlalt 21:15, 21:10.

Reedel läheb Eesti alagrupi viimases kohtumises vastamisi valitseva Euroopa meistri Taaniga, kes sai neljapäeval Saksamaast jagu 4:1.

Toimetaja: Henrik Laever

