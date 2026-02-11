Eesti sulgpallinaiskond osaleb esmakordselt EM-il: päris mitu mängu on võidetavad

Eesti sulgpalli naiskond tagas ajaloolise pääsu EM-finaalturniirile Tallinnas toimunud valikvõistlusel detsembri algul, kus võideti eelmise EM-i hõbedat Hispaaniat, Itaaliat ja Hollandit. Kolmapäeval alustatakse mängudega Türgis.

"Vorm on hea, meil oli üks väga tugev treeninglaager Tartus, kus meil käis tipptreener Hollandist, kes oli endine tippmängija. Tegime kaks päeva väga kõvasid ja kvaliteetseid trenne, mängijad on individuaalselt ka kõvasti pingutanud, mõned Tartus, mõned Tallinnas, nüüd olid ka Eesti meistrivõistlused vahepeal, kus olid ka tulemused head, et oli palju häid ja kvaliteetseid mänge ja lähme praegu väga positiivselt," sõnas koondise peatreener Robert Kasela.

Suurem osa mängijatest lendas Türki esmaspäeval Tallinnast, Kristin Kuuba ühineb mängijatega aga Türgis. Kümmekond päeva tagasi Eesti meistrivõistlustel kolm tiitlit noppinud Kuuba tunneb vastaseid – Taanit, Saksamaad ja Ukrainat – hästi ja teab, kelle vastu meil võimalust on.

"Saksamaa ja Ukraina on täitsa mängitavad, ma ütleks isegi, et päris mitu mängu on nagu võidetavad. Taani on valitsev Euroopa meister, väga mitmeid aastaid, nemad on väga raske pähkel, aga kindlasti, kui mängime sama hästi kui Tallinnas, siis on meil omad võimalused," ütles Kuuba.

Ka peatreener on seda meelt, et kahe esimese vastasega, Saksamaaga kolmapäeval ja Ukrainaga neljapäeval, on võimalik võidu peale mängida.

"Nende vastu ma näen, et meil on šansid olemas, eriti mõnes liigis. Peame taktikaliselt ka tegema õigeid valikuid, et keda kuhugi mängima panna ja siis ma näen, et need riigid on heal päeval võidetavad," rääkis Kasela.

Alagrupist edasi poolfinaalidesse pääseb kaks parimat.