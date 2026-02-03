Pärnpuu mälestusturniiri võitis Sofia Blokhin

Kokku osales põhiturniiril 24 ja B-turniiril veel neli maletajat.

Eesti meistrivõistluste arvestuses järgnes Blokhinile ja Margareth Oldele kolmandana Grete Olde, kes kogus seitsme vooru peale neli punkti.

19-aastane Blokhin kogus seitsme vooru peale 6,5 punkti ja edestas ühe punktiga teiseks tulnud lätlannat Agnesa Ter-Avetisjanat. Kolmandat kohta jäid jagama Magareth Olde ja Läti naiste suurmeister Ilze Berzina. Mõlemad kogusid viis punkti.

Sofia Blokhin võitis teist korda läbi viidud Leili Pärnpuu mälestusturniiri ja krooniti ühtlasi Eesti naiste meistriks kiirmales.

