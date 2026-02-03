X!

Pärnpuu mälestusturniiri võitis Sofia Blokhin

Male
Grete Olde, Sofia Blokhin, Margareth Olde
Grete Olde, Sofia Blokhin, Margareth Olde Autor/allikas: Aivar Kütt
Male

Sofia Blokhin võitis teist korda läbi viidud Leili Pärnpuu mälestusturniiri ja krooniti ühtlasi Eesti naiste meistriks kiirmales.

19-aastane Blokhin kogus seitsme vooru peale 6,5 punkti ja edestas ühe punktiga teiseks tulnud lätlannat Agnesa Ter-Avetisjanat. Kolmandat kohta jäid jagama Magareth Olde ja Läti naiste suurmeister Ilze Berzina. Mõlemad kogusid viis punkti.

Eesti meistrivõistluste arvestuses järgnes Blokhinile ja Margareth Oldele kolmandana Grete Olde, kes kogus seitsme vooru peale neli punkti.

Kokku osales põhiturniiril 24 ja B-turniiril veel neli maletajat.

Toimetaja: Siim Boikov

