Eesti kettalennutajad kaitsesid edukalt EM-tiitlit

Lennukettaspordi saali-EM.
Lennukettaspordi saali-EM. Autor/allikas: Oliver Hülshorst
Pühapäeval lõppes Amsterdamis ultimate frisbee ehk lennukettaspordi Euroopa sisemeistrivõistlused. Tiitlikaitsjana turniirile sõitnud Eesti segavõistkond alistas finaalis Suurbritannia koondise 16:11.

Segadivisjoni alagrupimängudes seljatasid eestlased järgemööda Norra, Hollandi, Šveitsi, Leedu ja Poola võistkonnad, kusjuures kõik mängud võideti vähemalt seitsme punktiga. Veerandfinaalis purustati rootslased koguni 17:6.

Esimeseks katsumuseks oli poolfinaal Soomega, kus põhjanaabrid haarasid mängu algul initsiatiivi ja läksid kahe punktiga juhtima. Eestlastel õnnestus esimesest ehmatusest kiiresti üle saada ja mäng võideti 17:12. 

Mitmesaja silmapaari ees toimunud finaal Suurbritannia vastu algas mõlema poole jaoks rabedalt ja seisuni 5:5 püsis mäng tasavägine. Avapoolaja lõpus õnnestus Eesti kaitseliinil vastaste rünnakud mitu korda järjest nurjata ning poolaeg võideti 9:6. Enam tagasi ei vaadatud ja lõpuvile kõlades oli tablool seis 16:11.

Eestlaste resultatiivseim oli taas Jakob Tamm, kelle arvele kogunes turniiri jooksul 57 punkti, neist finaalis koguni 11. Ründeliinist tasub esile tuua veel Marin Raba (35 p) ja Helen Tera (29 p), kaitseliinis tõid enim punkte Ott Toomsalu (25 p) ja Gert Kevin Kurmiste (22 p).

Lennukettaspordi saali-EM. Autor/allikas: Oliver Hülshorst

"Valitsevate meistritena läksime turniirile suurfavoriidina, mis tegi meist teiste koondiste jaoks peamise sihtmärgi. Meie vastu tuldi ennast tõestama, mistõttu ei saanud me kordagi jalga sirgu lasta," rääkis võistkonna kapten Robin Lilleorg.

"Suutsime turniiri vältel näidata head keskendumist ning ei teinud ühelegi vastasele hinnaalandust. Üheksast üheksa võitu väravate vahega +74. Sellest isegi kõnekam on fakt, et meie rünnakut murti kogu turniiri vältel ainult seitse korda samas, kui meie kaitse suutis seda enam kui 70 korral. Tõeline jõudemonstratsioon, mis sai teoks tänu kõigi mängijate täielikule pühendumusele ja vankumatule tiimitundele," lisas Lilleorg.

Meeste divisjonis krooniti Euroopa meistriks Saksamaa ja naisvõistkondade seas tuli võitjaks Rootsi.

Toimetaja: Henrik Laever

