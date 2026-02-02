Käit ja Thun võtsid järgmise vägeva skalbi

Šveitsi jalgpalli kõrgliigas jätkub Mattias Käidi ja Thuni muinasjutuline hooaeg. Võõrsil alistati 21-kordne meister Basel 2:1 ja kindlustati kohta tabeli tipus.

Thun läks juhtima veerandtunnise mängu järel, kui Leonardo Bertone saatis karistusala tagant fantastilise ülepuusalöögi täpselt ristunurka. Basel jõudis teise poolaja algul viigini, ent viimane sõna jäi Thunile. Käis 80. minut, kui Valmir Matoshi lõi 2:1 võiduvärava ja pikendas sellega Thuni võiduseeria viiele mängule, vahendab Soccernet.ee.

Varbavigastusest paranemise järel kõigis kolmes talvepausi järgses kohtumises algkoosseisu kuulunud Käit sai seekord kirja esimese täismängu. Liigatabelis läks Thuni seis senisest veel paremaks, sest lähim jälitaja Lugano viigistas ja on nüüd juba üheksa punkti kaugusel.

Mari-Liis Lillemäe ja Kristina Teern tegid Itaalia Serie C-s taas mõlemad skoori, kui Catania naiskond alistas võõrsil 2:0 Villaricca Calcio. Skoori avanud ja seejärel Teerni väravale eeltöö teinud Lillemäe sai mängu jooksul ka kollase kaardi, nii tema kui ka Teern vahetati võidu kindlustamise järel puhkama.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.