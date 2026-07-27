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Eesti kolmik jätkab Catanias ka tuleval hooajal

Jalgpall
Kristina Teern, Mari Liis Lillemäe ja Liselle Palts Catania särgis.
Kristina Teern, Mari Liis Lillemäe ja Liselle Palts Catania särgis. Autor/allikas: Eesti naiste jalgpall/Facebook
Jalgpall

Eesti naiste jalgpallikoondise liikmed Mari Liis Lillemäe, Kristina Teern ja Liselle Palts jätkavad ka tuleval hooajal Catania ridades ning asuvad heitlema Itaalia tugevuselt teises liigas ehk Serie B-s.

Catania võitis lõppenud hooajal Serie C-s oma tsoonis 20 mängust 16, viigistas ühe ja kaotas vaid kolm, ent edestas lõpuks Salernitanat siiski vaid kolme punktiga. Play-off'i poolfinaalis alistati esmalt 1:0 Real Meda ja seejärel penaltitega Südtirol, vahendab Soccernet.

Enne välismaale siirdumist Tallinna Floras pallinud eestlannade kolmik liitus Cataniaga detsembris ja mängis naiskonna edus kandvat rolli. Teerni arvele kanti naiskonna parimana 13 tabamust, Lillemäe lisas seitse väravat ja Palts ühe. Lisaks andis Teern ametliku statistika kohaselt ka neli väravasöötu ja valiti kuuel korral mängu parimaks, Lillemäe arvele jäi samuti neli väravasöötu ning Paltsile üks.

Paralleelselt oli Catania edukas ka Serie C karikavõistlustel, kus poolfinaali Nuova Alba vastu penaltitega võitis, aga finaali Pro Sesto vastu penaltitega siiski kaotas.

Toimetaja: Henrik Laever

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