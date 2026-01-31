Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

Esimesena kavas olnud hüppevõistlusel tegi parima õhulennu austerlane Stefan Rettenegger, kes sai 103-meetrise hüppe eest 143,5 punkti. Talle järgnes koondisekaaslane ja MK-sarja liider Johannes Lamparter (100,5 m; 133,7 p).

Ilvese õhulend kandus täpselt 100 meetri kaugusele ning eestlane teenis selle eest 118,2 punkti, millega asetus 11. kohale. Ta startis 7,5 km pikkusele suusarajale 40 sekundit pärast liidrit. Ilves püsis kogu distantsi jooksul esikümne piirimail ja lõpetas võistluse kümnendal kohal, kaotades võitjaks tulnud Geigerile 48,3 sekundiga.

Geiger, Rettenegger, Lamparter ja norralane Jens Luraas Oftebro eraldusid teistest poolteist kilomeetrit enne lõppu ning tihedas finišiheitluses suutis Geiger napilt, kõigest 0,2 sekundiga edestada Lamparterit. Oftebro ületas finišijoone kolmandana (+2,3) ja Rettenegger neljandana (+4,1).

"Hüppemäel ei olnud väga hull päev, aga kõige paremini ka välja ei tulnud. Iga päevaga on natukene rabistamist juurde tulnud. Võib-olla ei ole minu hüpe tehniliselt nii puhas. Loodetavasti homme (pühapäeval - toim.) saan seda natukene muuta ja saan mõned meetrid juurde," rääkis Ilves võistluspäeva järel.

"Suusarajal läksin riski peale välja, et esimene punt kinni püüda, mis ka õnnestus, aga see maksis liiga palju. Praegu on selline tunne, et keha ei toimi nii hästi kui tahaks. Ma ei tea, kas jalgades on tugev trenn või lihtsalt keha on raske. Homme on üks võistlus veel, siis saan veidike puhkust ja siis hakkan olümpiaks valmistuma. Midagi hullu ei ole, aga päris seda tunnet ei ole, mida tahaks. Vast on veel aega seda parandada," lisas ta.

Naiste võistluse võitis sarja üldliider norralanna Ida Marie Hagen, kelle järel pääsesid pjedestaalile ameeriklanna Alexa Brabec (+26,0) ja sakslanna Nathalie Armbruster (+47,8).

Pühapäeval võisteldakse Gunderseni meetodil.