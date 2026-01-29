Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

Ilves näitas 102 meetri pikkust õhulendu, millega teenis 119,1 punkti. Parima hüppe tegi austerlane Thomas Rettenegger, kes sai kirja 104 meetrit ja 126,8 punkti. Suusarajal tähendaks see, et Ilves stardiks 31 sekundit pärast Retteneggerit.

Üle 120 punkti kogusid veel austerlane Franz-Josef Rehrl (100 meetrit ja 124,7 punkti), sakslane Richard Stenzel (105 m; 121,4 p), norralane Einar Luraas Oftebro (100,5 m; 121,3 p) ja austerlane Paul Walcher (105,5 m; 121,2 p). Ilvest edestas ka sakslane Wendelin Thannheimer (103 m; 119,8 p).

MK-sarja üldliider austerlane Johannes Lamparter oli kümnes (99 m; 115,8 p).

Proovivõistluse tulemusi kasutatakse siis, kui põhivõistlusel ei saa ühel või teisel põhjusel hüppevooru läbi viia. Reedel toimub Seefeldis ühisstardist võistlus, laupäeval on kavas kompaktvõistlus ja pühapäeval Gunderseni meetodil võistlus.

Lamparter on senise kuue etapiga kogunud 907 punkti. Üldarvestuses on teisel kohal sakslane Julian Schmid (723) ja kolmandal kohal Jens Luraas Oftebro (709). Ilves asub 396 punktiga 12. positsioonil.