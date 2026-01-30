Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse

X!

Kristjan Ilves Seefeldi MK-etapil.
Kristjan Ilves Seefeldi MK-etapil. Autor/allikas: Flawia Krawczyk.
Kahevõistluse MK-etapil Austrias Seefeldis algas reedene võistluspäev 10 km pikkuse ühisstardist suusasõiduga. Kristjan Ilves oli selle järel 13. kohal, aga hüppas end lõpuks üheksandaks.

Ilves sõitis distantsi esimeses pooles esikümnes, kuid kolmandal ringil hakkas kaheksameheline liidrigrupp teistelt eest ära liikuma ning Ilves nende sekka ei kuulunud. Finišisse jõudis Ilves 13. mehena, kaotades võitjaks tulnud norralasele Jens Luraas Oftebrole 57,5 sekundit.

Noorema Oftebro järel lõpetas teisena sakslane Vinzenz Geiger (+6,9), kellele järgnes norralane Andreas Skoglund (+11,2) ning Austria trio Fabio Obermeyr (+13,5), MK-sarja liider Johannes Lamparter (+16,7) ja Stefan Rettenegger (+32,2).

Pärastlõunasel hüppevõistlusel näitas Ilves 102 meetri pikkust hüpet ning teenis kokku 114,6 punkti, mis andis talle üheksanda koha.

Hüppemäel tõusis esikohale Lamparter (129,5 p), kes edestas poole punktiga Retteneggerit. Skoglund (125,1) sai lõpuks kolmanda koha, Oftebro langes 99-meetrise hüppega esikohalt viiendaks, tema ette mahtus veel ka Geiger.

