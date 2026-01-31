Jokic naasis vigastuspausilt võidukalt, Doncic sai poolajaga kolmikduubli

Nuggets saavutas avaveerandil Los Angeles Clippersi vastu kaheksapunktilise edu, poolajapausiks oli see punkti võrra kasvanud. Kolmandal veerandil jõudis Clippers korra ka juhtima, aga Denver tegi kolmanda veerandi lõpus ja neljanda alguses 11:2 spurdi, mille toel vormistati kodupubliku ees 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29) võit.

29. jaanuaril toimunud mängus Miami Heati vastu vasakut põlve vigastanud Nikola Jokic oli heas vormis ning kogus 24 ja poole minutiga 31 punkti (kahesed 6/8, kolmesed 2/3, vabavisked 13/17), 12 lauapalli, viis korvisöötu ja kolm vaheltlõiget.

Tim Hardaway Jr. tabas viis kolmest ja kogus 22 punkti, neli kaugviset tabanud Jamal Murray arvele jäi 20 punkti ja üheksa resultatiivset söötu. Clippersi parim oli 25 punkti ja üheksa korvisöötu kogunud James Harden, Kawhi Leonard panustas 21 punkti ja kuue resultatiivse sööduga.

Los Angeles Lakersi superstaar Luka Doncic tegi järjekordse hiilgemängu, kui kogus võõrsil Washington Wizardsi vastu juba avapoolajal 26 punktist, 11 korvisöödust ja kümnest lauapallist koosneva kolmikduubli. Pausile mindi Lakersi 77:48 eduseisul ning teisel poolajal stsenaarium ei muutunud: Los Angelese klubi kulges 142:111 (41:27, 36:21, 31:36, 34:27) võidule.

Sloveeni arvele jäi mängu lõpuks 37 punkti, 13 korvisöötu ja 11 lauapalli. Tegemist on tema hooaja viienda kolmikduubliga, liiga tipus on 16 mängu vahele jätnud Jokic, kes on teinud 16 säärast mängu.

Keskmängija Deandre Ayton viskas 28 punkti ja haaras 13 lauapalli, LeBron Jamesi arvele jäi 20 silma ja kuus korvisöötu. Wizardsi eest oli resultatiivseim 17 punkti visanud Malaki Branham, 2024. aasta draft'i teine valik Alex Sarr lisas 16 punkti, kuus lauda, viis korvisöötu ja kaks vaheltlõiget.

Tulemused:

Orlando - Toronto 130:120

New York - Portland 127:97

New Orleans - Memphis 114:106

Boston - Sacramento 112:93

Phoenix - Cleveland 126:113

Utah - Brooklyn 99:109

Golden State - Detroit 124:131