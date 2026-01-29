Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

Eesti korvpallur Anete Elisabeth Adler tegi taaskord USA üliõpilasliigas (NCAA) vinge esituse, aga Boston University pidi kaotusega leppima. Kerr Kriisa ja Cincinnati teenisid võidulisa, kui alistasid koduväljakul Baylori.

Adler ja Boston University kohtusid võõrsil USA mereväe ehk Navyga ning poolajapausiks olid mereväelased peal 20:19. Eestlanna ülikool läks kolmandal veerandil veel juhtima, kuid Navy tegi siis 8:0 spurdi ja kasvatas otsustaval veerandil edu 14-punktiliseks. Bostoni Ülikoolil sellest august välja kaevata ei õnnestunud ja võõrsil tuli leppida 47:57 (8:10, 11:10, 12:17, 16:20) kaotusega.

Neljandat hooaega NCAA-s mängiv Adler jätkas oma suurepärast hooaega ning viskas oma tiimi 47 punktist 23 (kahesed 9/20, vabavisked 5/8), lisades sellele veel üheksa lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike. Kolm tiimikaaslast lisasid kuus punkti.

22-aastane Adler on sel hooajal teinud läbimurde ja kogunud keskmiselt 19 mängus 27 minutiga 14,5 punkti, 6,5 lauapalli ja 1,8 resultatiivset söötu. Väljakult on ta viskeid tabanud 50,5-protsendilise täpsusega. Eelmisel nädalal valiti ta Patrioti nimelises liigas nädala parimaks mängijaks.

Boston University on kogunud sel hooajal seitse võitu ja 13 kaotust, Patriot liigas jätkatakse kolme võidu ja kuue kaotusega kaheksandal real.

Kerr Kriisa kool asus kodupubliku ees varakult mängutempot dikteerima ning läks kaheksa minutiga kümne punktiga juhtima, aga Baylor püsis seejärel mängus ja poolajapausile mindi võõrustaja seitsmepunktilisel eduseisul. Teisel poolajal taastus kümnepunktiline edu ja ühel hetkel juhtis Cincinnati ka 18 punktiga. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole kodumeeskonna kindel 67:57 (35:28) võit.

Aasta alguses õlga vigastanud Kriisa alustas mängu pingilt ja veetis platsil kümme minutit, kuid ükski tema kolmest kaugviskest korvirõngast ei läbinud. Eestlase arvele jäi kaks vaheltlõiget, üks resultatiivne sööt ja üks blokk. Cincinnati parim oli Baba Miller, kes tegi 18 punkti ja 17 lauapalliga suure kaksikduubli, Baylori liidriks kerkis 16 punkti ja seitse lauapalli kogunud Tounde Yessoufou.

Cincinnati on tänavu NCAA-s võitnud 11 kohtumist ja kaotanud kümme, Big 12 konverentsis on nad viie võidu ja nelja kaotusega üheksandad.

Simm-Marten Saadi ja Wyoming pidid võõrsil kindla kaotusega leppima, jäädes Utah State'ile alla tulemusega 62:94 (28:50). Eestlane sai mänguaega kaheksa minutit ja kogus selle ajaga kolm punkti (kolmesed 1/2), ühe ründelaua ja ühe vaheltlõike. Wyoming on võitnud tänavu 12 mängu ja kaotanud üheksa, Mountain Westis ollakse kolme võidu ja seitsme kaotusega kümnendal real.