Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

Anete Elisabeth Adler
Anete Elisabeth Adler Autor/allikas: Boston University Women's Basketball
Välismaal mängivatel Eesti naiskorvpalluritel oli suurepärane nädal, kõige võimsamalt säras USA üliõpilasliigas (NCAA) mängiv Anete Elisabeth Adler, kes püstitas punktide ja lauapallide tippmargi.

Boston University Terriers (7-12) ja Anete Elisabeth Adler pidasid lõppenud nädalal kaks kohtumist ning võitsid mõlemad, vahendab Basket.ee.

Esmalt võideti numbritega 66:55 Lafayette'i (7-12) naiskonda. Eestlanna mängis kokku 31 minutit ning kogus üleplatsinaisena võimsa kaksikduubli: 27 punkti (kahesed 12/21, vabavisked 3/7), 16 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige, neli viskeblokeeringut, üks pallikaotus ja üks isiklik viga. Nii punktide kui lauapallide numbrid tähistavad Adleri uut tippmarki USA üliõpilasliigas.

Nädala teises kohtumises alistati tulemusega 58:54 Colgate (5-14). Adler viibis väljakul 31 minutit ning sai üleplatsinaisena kirja 16 punkti (kahesed 7/15, vabavisked 2/4), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

22-aastane Adler on Bostoni ülikooli eest tänavu 18 mängus kogunud keskmiselt 26,9 minutiga 14 punkti, 6,4 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 0,6 vaheltlõiget, 1,7 viskeblokeeringut ja 2,6 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 50 protsenti ning vabavisetel 66,7 protsenti.

Washington State Cougars (4-18) ja Keandra Koorits pidid lõppenud nädala ainsas mängus tunnistama Pacificu (8-11) ülikoolinaiskonna 65:53 paremust. Eestlanna kogus 23 mänguminutiga kaheksa punkti (kahesed 1/4, kolmesed 2/4), ühe lauapalli, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

20-aastane Koorits on Washington State'i eest tänavu 22 mänguga kogunud keskmiselt 19,3 minutit, 7,2 punkti, 2,7 lauapalli, 0,8 resultatiivset söötu ja 1,0 pallikaotust.

Morehead State (12-9) ja Marie Anette Sepp teenisid lõppenud nädalal mõlemas peetud mängus võidud ning nad on viimasest üheksast matšist võitnud kaheksa.

Esmalt võideti tulemusega 63:53 Western Illinois'd (16-3). Eestlanna sai 40 minutiga kirja 13 punkti (kahesed 3/9, kolmesed 1/3, vabavisked 4/4), kümme lauapalli, viis resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Teises matšis võideti numbritega 52:48 Eastern Illinois (3-18) naiskonda. Sepp kogus 37 minutiga kuus punkti (kahesed 3/9, kolmesed 0/1), kümme lauapalli, viis resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga.

23-aastane Sepp on Morehead State'i eest 21 mänguga kogunud keskmiselt 33,6 minutit, 11 punkti, 5,4 lauapalli, 4,9 resultatiivset söötu, 1,2 vaheltlõiget ning 3,1 pallikaotust.  

Columbia Lions (13-5) ja Marta Eleri Jaama said nädalaga juurde kaks võitu ning pikendasid võiduseeria neljale mängule. Esmalt alistati tulemusega 68:52 Brown'i (11-6) ülikool ning seejärel suurelt 89:32 Dartmouth (9-9). Avamängus ei saanud Jaama kahe minutiga protokolli kirja ühtegi märget, teises matšis tegi eestlanna nelja minuti jooksul ühe isikliku vea.

Idaho Vandals (15-5) ja Kätlin Kangur pidasid lõppenud nädalal samuti kaks kohtumist ning võitsid need mõlemad ning nendegi võiduseeria on nüüd nelja mängu pikkune. Esmalt alistati numbritega 62:55 Sacramento State (10-10) ning seejärel tulemusega 84:66 Portland State (5-14).

Esimeses neist mängudest kogus eestlanna 16 minutiga kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea. Teises mängus kogus eestlanna 21 minutiga seitse punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/3), kolm lauapalli, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.

Loe pikemalt korvpalliliidu kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

