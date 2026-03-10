Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

Adleri koduülikool alustas USA mereväe vastu soliidselt ning poolajale mindi Navy 32:30 eduseisul. Murdehetkeks võib lugeda kolmanda veerandi lõppu, mil Navy viskas üheksa vastuseta punkti ja läks otsustavale veerandile vastu 56:47 eduseisul.

Neljandal veerandil paisus edu 16-punktiliseks ja Boston University pidi leppima konverentsi veerandfinaalis 66:76 (16:15, 14:17, 17:24, 19:20) kaotusega.

Eestlanna viskas 26 minutiga 33 punkti (kahesed 15/25, vabavisked 3/5), haaras kuus lauapalli ja blokeeris ühe viske. "Ta suudab tõesti mängida. Adler on liiga kõige arenenum mängija," sõnas Navy peatreener Tim Taylor pärast mängu. "Eelmine aasta ta selliseid asju ei teinud."

Adler mängis NCAA-s neljandat aastat ja saab kevadel diplomi. Rhode Islandis karjääri alustanud, aga viimased kolm aastat Boston Universityt esindanud keskmängija tegi sel hooajal läbimurde ning viskas hooaja peale 26 mänguga keskmiselt 14,7 punkti, lisades veel kuus lauapalli, 2,3 korvisöötu ja 1,8 blokki. Navy vastu visatud 33 punkti tähistab ühtlasi NCAA karjääri tippmarki, aga on võrdne tema suurepärase esitusega 28. veebruaril Americani vastu.

Boston University treener Melissa Graves kiitis oma keskmängijat taevani. "Ma ei ole kunagi näinud ega juhendanud mängijat, kes nii palju areneb," ütles Graves.

Navy otsustas Adlerile teist kaitsjat mitte saata ja lasi eestlannal korvi all domineerida, Zoe Mesuch tõi võitjale 31 punkti ja veel kaks mereväelast viskas vähemalt 13 punkti.