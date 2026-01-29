X!

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

Korvpall
Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut teenis Meistrite liigas kaheksanda järjestikuse võidu.

Drell ja Joventut alistasid kolmapäeval K-vahegrupi kohtumises kodusaalis Malaga Unicaja 71:66 (21:19, 18:15, 16:19, 16:13). Esimest hooaega Meistrite liiga põhiturniiril mängivast Joventutist sai esimene meeskond sarja ajaloos, kes alustanud debüüthooaega kaheksa järjestikuse võiduga.

Ricky Rubio viskas võitjate parimana 14 punkti. Ante Tomic lisas omalt poolt 13 punkti, lisaks hankis seitse lauapalli ja jagas viis korvisöötu. Drelli arvele kogunes 18 minutiga kuus punkti (kahesed 0/1, kolmesed 2/5), kuus lauapalli ja üks resultatiivne sööt.

Järgmisel teisipäeval läheb Joventut võõrsil vastamisi Würzburgiga, kes on kaotanud mõlemad senipeetud vahegrupi kohtumised.

Toimetaja: Henrik Laever

