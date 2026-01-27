X!

Erm vaatab lootusrikkalt kevadesse: naelikud on tasakesi jalas

Kergejõustik
Johannes Erm.
Johannes Erm. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Sügisel jalaoperatsioonil käinud mitmevõistleja Johannes Erm on taastunud plaanipäraselt ja vaatab lootusrikkalt kevadesse. Ka märtsikuus Poolas sise-MM-il osalemine on praegu Ermi plaanides.

Eelmise aasta oktoobri lõpus vasaku jala hüppeliigese operatsioonil käinud kümnevõistleja Johannes Erm on viimastel kuudel taastunud plaanipärases tempos – nagu ta ise ütleb.

Kui operatsioonijärgselt oli selge, et esmaseks taastumiseks kulub kuus nädalat ja seejärel võib jooksutrenni tegema hakata, siis jaanuari lõpuks on trennidega juba kõik vaat et tavapärasesse rütmi langenud.

"Päris palju. Nagu ma ütlesin, kõik on plaanipäraselt läinud. Ma läksin kümme päeva pärast operatsiooni juba laagrisse ja seal oli palju jooksutrenne ilma jooksmata ja neid ma olen väga-väga palju teinud," rääkis Erm ERR-ile.

Järgmisel nädalal plaanib Erm sõita lõunanaabrite juurde Lätti laagrisse – päris suuri lõunalaagreid esialgu kavasse pole võtnud, aga põhiline selle suve ettevalmistuslaager ootab ees aprilli lõpus-mai alguses.

Sisehooajaks pole Erm endale esialgu suuri eesmärke püstitanud, kuid märtsikuus Poolas toimuv sise-MM on praegu tema plaanides.

"See oleneb, kuidas mul taastumine ja kiirus ja kõik need tekivad. Praegu pole mingeid numbreid endale plaani võtnud. Kui midagi imelikku juhtuma ei peaks, siis praegu liigun ma sise-MM-i suunas," sõnas Erm.

Piduüritusi on möödunud aasta parim meessportlane Johannes Erm talvel nautida saanud küll, nagu ka teisipäevast Eesti Olümpiakomitee medalistide vastuvõttu. Kõige olulisem on aga hea meeleolu aina paranevast vormist.

"Naudin talve. Suusatamas ei käi. Meel on väga hea, sest nüüd on täpselt see aeg, kus taastumine on juba piisavalt hea ja naelikud on tasakesi jalas," ütles Erm.

Sise-MM toimub Poolas Torunis 20.-22. märtsini ning seitsmevõistlus on kavas kahel esimesel võistluspäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

