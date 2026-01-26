Kristin Kuuba püüab sulgpalli Eesti meistrivõistlustel kolme kulda

Kuuba peamisteks konkurentideks võib pidada Helis Pajustet ja Catlyn Kruusi, kes mängivad sel hooajal ka Eesti koondises üksikmängu teise ja kolmanda numbrina. Nende osavõtul sai detsembris koondis esmakordselt edasi EM-valikturniirilt naiskondlike Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Pajuste ja Kruus asuvad teises tabeli pooles ning Kuubaga läheks üks neist vastamisi alles finaalis.

Tauri Kilk on olnud Eesti meister kahel viimasel aastal. Turniiritabelite alusel võib tema veerandfinaali vastaseks tulla vanameister Raul Must, kelle Kilk alistas kaks aastat tagasi esimest korda meistriks tulles finaalis. Teised peamised rivaalid asuvad alumises tabelipooles, kus on nii eelmiste Eesti meistrivõistluste hõbe Andrei Schmidt, paari aasta tagune Eesti meister Karl Kert kui ka juunioride esinumber Marti Joost.

Eesti esireket Kristin Kuuba läheb sel korral püüdma koguni kolme meistritiitlit. Naiste paarismängus on ta mängimas oma kunagise paarilise Helina Rüüteliga. Turniiritabeli neljas asetus tähendab seda, et esimese asetusega Catlyn Kruusi ja Ramona Üprusega võidakse kohtuda juba poolfinaalis. Segapaarismängus on Kuuba jõud ühendanud Tauri Kilkiga, kellega püütakse pakkuda konkurentsi maailma edetabeli 107. paarile ning kodustel meistrivõistlustel esimesena asetatud Mikk Õunmaale ja Ramona Üprusele ning valitsevatele Eesti meistritele Kristjan Kaljurannale ja Helina Rüütelile. Meeste paarismängus on ka sel korral peamisteks favoriitideks kaks viimast aastat finaalis olnud paarid – üheksakordsed Eesti meistrid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner ning kahe viimase aasta võitjad Karl Kert ja Tauri Kilk.

Eesti meistrivõistluste eelringid mängitakse neljapäeval, 29. jaanuaril algusega kell 14. Veerandfinaalidega alustatakse reedel kell 12 ja poolfinaalidega samal päeval kell 18. Eesti meistrivõistluste finaalid ja pronksimatšid toimuvad laupäeval, 31. jaanuaril algusega kell 11.