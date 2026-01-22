X!

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal

OM2026
Merili Luuk
Merili Luuk Autor/allikas: ERR
OM2026

Eesti olümpiakoondisel on Milano Cortina talimängudel logistiliselt natuke keerulisem tegutseda kui tavapäraselt. Võistlused on paisatud väga erinevatesse kohtadesse laiali ja ühest kohast teise liikumine nõuab palju aega.

Nii asuvad olümpiakülad Milanos, Val di Fiemme piirkonnas, Cortinas, Anterselvas, Livignos ja Bormios. Mitu olümpiaküla oli ka eelnevatel olümpiatel Pariisis ja Pekingis, aga siis oli liikumine nende vahel siiski lihtsam.

"Milanos on sul kiirrongid, aga ühel hetkel tuleb mägi ette," lausus Luuk ERR-ile. "Tuleb arvestada, et Milanost kiir- või iluuisutaja, kui tahaks näha murdmaasuusatamist, siis jalgsi minnes võtab 16 tundi ja bussiga seitse-kaheksa. Paraku on võimalus teistele sportlastele ainult telekast kaasa elada."

Suurem ja olulisem väljakutse võib olla aga abipersonali küsimus. "Pekingi olümpial oli koroona tingimustes suhteliselt keeruline, aga ikkagi saime kasutada seda, et füsioterapeut või arst reisis ühest külast teise. Kui nägi, et see võimalus oli, siis hommikul lähed kiirrongile ja oled kahe tunni pärast näiteks ühest kohast teise jõudnud, saanud sportlast aidata ja oled tagasi."

"Nüüd on ikkagi nii, et peab mõtlema. Tavaliselt on meil üks arst, nüüd on kaks ja nad on erinevates külades olemas. Ja kui midagi juhtub, siis ta jõuaks paari tunniga järgmisesse külla. Ma võin öelda, et kaks korda rohkem on tugipersonali," jätkas Luuk.

Nii ei saa ka näiteks murdmaa- ja laskesuusatajad omavahel määrdemehi jagada. "Seal on parajalt nuputamist, aga delegatsioonijuht Martti Raju on juba alates sajandi algusest üsna kogenud," võttis Luuk kokku. "On pannud inimesi siia-sinna. Oleme väga suure delegatsiooni kohta saanud sellega hakkama."

Samuti toimub mitmes erinevas kohas avatseremoonia. "Avamine on esimest korda neljas erinevas külas. Hästi suur avamine toimub Milanos San Siro staadionil. Olümpiatuli süüdatakse suisa kahes kohas ehk Milanos ja Cortinas. Livigno külas toimub veel marssimine," selgitas Luuk.

"Seniste plaanide järgi tähendab see seda, et Milanos võib olla üks lipukandja, Cortinas või Livignos teine lipukandja. Ühes kohas marsivad ära ja videosillaga minnakse teise külla ja vaadatakse, kuidas ülejäänud eestlased, ameeriklased, prantslased marsivad. Selline hübriidtseremoonia."

Luugi sõnul ei pruugi see praktika olla erakordne. "Ma ei välista, et seda hakatakse kasutama ka tulevikus. Kui vaadata, mis järgmised olümpiad toovad, siis Austraalia puhul räägitakse kuuest-seitsmest olümpiakülast üle terve väga suure riigi."

Olümpiarahvast püütakse ühel lainel hoida ennekõike video vahendusel. "Huvitav, kuidas see tehnika siis toimib, aga ma usun, et see võib isegi lahe olla, sest kas oli see koroona olümpial Tokyos esimest korda, kus sportlane lõpetas oma soorituse ja sai telekast sõpradega juba ühendust võtta."

"See juhtubki nii, et ühel pool näed, et Milanos keegi meie omadest marsib ja siis võtame teatepulga üle, lehvitame ja siis läheme. Kuidas see päriselt välja näeb, näeme kohapeal. 6. veebruaril võib see kõik väga huvitav olla."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

19:07

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

18:44

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

18:11

Toyota haaras Monte Carlos kolmikjuhtimise

17:28

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal

16:55

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

16:11

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

15:51

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

15:09

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

laskesuusatamine

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

16:55

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

jäähoki

13:48

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

freestyle suusatamine

15.01

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

kahevõistlus

18.01

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele

18.01

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

suusatamine

18.01

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

18.01

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

18.01

Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

17.01

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

kiiruisutamine

11.01

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

suusahüpped

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

18.01

Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

16.01

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

15.01

Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

iluuisutamine

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

mäesuusatamine

20.01

Brignone tagasitulek algas positiivsel noodil

18.01

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, seejärel kaks edasi

17.01

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest

17.01

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel

jääkeegel

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

18.01

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

18.01

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

lumelauasõit

18.01

Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

16.01

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo