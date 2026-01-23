Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

"Suure koondise puhul on võimalus kaasa võtta ka piisavalt abilisi," tõdes Eesti olümpiakoondise delegatsioonijuht Martti Raju. Ma ei pea silmas delegatsioonijuhi abilisi, aga füsiosid, arste, treenereid, kõike seda. Tänu olukorrale, kus olümpia toimub meie jaoks kuues eri kohas ja inimesed elavad kuues eri olümpiakülas, siis on ROK-i korraldajad andnud ka võimaluse seda arvu veidi suurendada. Iseenesest tänu sellele, et on palju spordialasid, tänu sellele, et on palju külasid, me saamegi tagada veidi parema taustajõudude nimekirja."

Eesti on esindatud koguni 11 alal. Seejuures kolmel alal - kurling, lumelaud ja skeleton - näeb Eesti spordisõber enda sportlast esmakordselt. "No ma ütleksin, et väga palju spordialasid. Ma ei tea kui palju on seal riike, kes on kõigis kuues olümpiakülas esindatud. Meil on palju spordialasid, meil on noori sportlaseid, meil on väga huvitavaid võistlusi ja on alasid, kus me esineme esimest korda olümpial," võttis Raju olukorra kokku.

Kui meie sportlased on olümpiaks valmis, siis Itaalias kohapeal korraldajatel veel murekohti jagub. "Minu teada ei ole kõik võistluspaigad veel valmis ja tõenäoliselt ei saagi valmis sellisel kujul nagu nad algselt planeerisid. Aga võistluspaikade see osa, kus võistlust peetakse, see on kindlasti valmis. Kui tribüün veel valmis pole, siis see medalite jagamist väga ei mõjuta," selgitas Raju.

"Jah, logistiliselt keeruline. Aga samas sportlasele kõige olulisem - ta võistluspaik on ta elukoha juures. See, et on kuus olümpiaküla, mis asuvad täpselt võistluspaikade juures, igal juhul parem variant, kui on üks suur olümpiaküla ja tundide kaupa bussisõitu."

Reedel esitleti ka taliolümpiamängudel osalevale Eesti koondisele pühendatud Omniva postmarki ning Eesti Panga meenemünti. Postmargil on kujutatud mäesuusataja Tormis Laine ja kurlingupaari Harri Lille - Marie Kaldvee kõrval värsket Euroopa meistrit Niina Petrõkinat.

"See on väga suur au minu jaoks, sest ma ei mõelnud, et nad panevad mind kunagi margi peale, see on väga meeldiv. Väga ilusti on ka joonistatud. Ainuke asi, kuna ma olen tüdruk, ma näen väga paks seal välja, aga pole hullu," naeris Petrõkina.

Milano Cortina mängude avatseremoonia toimub täpselt kahe nädala pärast, 6. veebruaril.