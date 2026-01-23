FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

X!

Tallinnas Hilton Park Hotellis esitleti reedel Milano Cortina taliolümpiamängudel osalevale Eesti koondisele pühendatud Eesti Panga meenemünti ning Omniva postmarki koos esimese päeva ümbriku ja templiga.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid avaldas tänu Eesti Pangale ja Eesti Postile, kes on loonud järjepideva traditsiooni anda olümpiakoondiste auks välja meenemünt ja postmark.

"Loodame, et Eesti sport kõnetab kõiki inimesi. Ükski sportlane pole jõudnud tippu üksinda. Tema toetajad, lähedased, treenerid on tema selja taga. Enne kui läheme olümpiamängudele, tahan öelda teile  kõigile suure tänu selle eest, mis te olete teinud," ütles Kaljulaid.

Olümpiamüntide emiteerimine on Eesti Panga pikaajaline tava, mis sai alguse juba 1992. aastal. Kokku on keskpank välja andnud 13 olümpiamünti. Merilin ja Priit Pedastsaare kujundatud münt on inspireeritud olümpialiikumise algsest ideest, et sport ei ole üksnes parimate selgitamine, vaid eri rahvaste, ühiskonnakihtide ja isiksuste kokku toomine.

"Kaasatuse teemat on mündil väljendatud visuaalse metafoorina: lumel olev saapajälge meenutav muster on ühtlasi QR-kood, mis suunab EOK kodulehele, sümboliseerides avatust ja ligipääsetavust. Eesti riigivapi kohal paiknev Braille'i kirjas tekst "EESTI VABARIIK" loob lumesaju efekti. Iga helves on muuseas iseseisev, kuid koos moodustavad nad terviku," selgitas Pedastsaar.

Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia toimub 6. veebruaril, mängud kestavad 22. veebruarini. Meenemünti ja marki saab osta siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

