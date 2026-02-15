X!

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

OM2026
Darta Zunte treeningul
Darta Zunte treeningul Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
OM2026

Eesti skeletonisõitja Darta Zunte tegi Cortinas oma olümpiadebüüdi, kui teenis 23. koha. Eesti kelguspordi liidu president Rein Esaul ütles ERR-ile, et ootused olid küll kõrgemal, aga alaliit saab nüüd järgmiste eesmärkide poole vaadata.

Eesti lipu alla kolinud Zunte sai esimeses kahes sõidus 22. ja viimases kahes sõidus 23. koha ning kaotas lõpuks olümpiavõidu saavutanud austerlanna Janine Flockile 6,45 sekundiga.

"Darta sõitis hooajaga võrreldes oma koha välja, ta on sõitnud pidevalt 22.-25. kohtadele. Kindlasti ootasime natuke paremat, arvasin, et mõned eksivad. Aga kerge rada oli, eksimusi oli vähe ja see on see, milleks täna võimelised oleme," ütles kelguspordi liidu president Esaul.

"Meile on see väga suur asi ja loodame, et oleme tänu sellele saanud rohkem pilti. Darta on 23. naine maailmas ja tänu sellele loodame, et sponsorid hakkavad teise pilguga meie suunas vaatama."

Esauli järgmine unistus oleks see, et Eesti saaks võistlustele välja panna ühe bobikelgu. "Saaks selle poole pealt ka ajalugu teha," rääkis ta. "Kõigepealt oleks vaja teha üks selektsioon, et vaadata, kellele julgust jätkub, et sealt mäest alla sõita. Isiklikult näen kergejõustiku tüdrukuid ja poisse, kes on võib-olla oma kergejõustikukarjääri lõpus, nad oleks teretulnud meile bobisse."

Samas tõdes ta, et ala tulevik ja järelkasv Eestis just kõige helgem ei ole. "Peab aus olema, tagala on väga nõrk ja pealekasv on ausalt öeldes olematu. Kõik taandub rahalise ressursi taha, ala on ise suhteliselt kallis," ütles Esaul.

Zunte: annan endast parima, et 2030. aasta olümpial osaleda

Eesti lipu kelgurajale viinud Zunte ütles, et peamine eesmärk oli olümpial olemist nautida. "Tegin oma töö ära, neljas sõit oli esimesest palju parem. See oli ka üks eesmärkidest," sõnas ta. "Siia tulles ütlesin endale, et pean lihtsalt endast parima anda, rohkemat polnud vaja. Ma tegin kõik, mis sain. Muidugi eksisin, aga kes seda ei teeks? Andsin endast kõik."

Ta ütles, et tundis pärast otsustavat sõitu suurt kergendust. "Olin väga õnnelik ja enda üle väga uhke. Aga siis nägin ekraanilt oma õdesid ja vanaema ning pisarad hakkasid lihtsalt voolama, ei suutnud neid peatada," sõnas Zunte.

2022. aastal Eesti kodakondsuse saanud skeletonisõitja loodab, et saab ka nelja aasta pärast olümpiamängudel osaleda. "Lähen igale hooajale vastu suurte soovidega. Tahan jõuda järgmisele tasemele. Kui see on võimalik, siis vaatan muidugi Prantsuse Alpide poole," ütles Zunte.

"Nüüd on vaja tööd edasi teha, aga enne seda proovin veidi puhata ja järgmisteks suurteks sammudeks energiat koguda."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

olümpiauudised

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

14:10

VAATA OTSE | Brignone läheb kodupubliku ees teisele sõidule liidrina Uuendatud

13:49

"Spordipühapäev" analüüsib Eesti olümpiakoondise pettumusi

13:23

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

12:55

Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks Uuendatud

12:09

TÄNA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava

11:36

TÄNA OTSE | Henry Sildaru tõuseb suurelt rambilt lendu

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

sport.err.ee värsked uudised

14:10

VAATA OTSE | Brignone läheb kodupubliku ees teisele sõidule liidrina Uuendatud

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

13:49

"Spordipühapäev" analüüsib Eesti olümpiakoondise pettumusi

13:23

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

12:55

Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks Uuendatud

12:42

Kalev/Cramo võitis lisaajal, ülikooliklubid said samuti võidulisa

12:09

TÄNA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava

11:36

TÄNA OTSE | Henry Sildaru tõuseb suurelt rambilt lendu

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

08:58

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo