Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

Eesti skeletonisõitja Darta Zunte tegi Cortinas oma olümpiadebüüdi, kui teenis 23. koha. Eesti kelguspordi liidu president Rein Esaul ütles ERR-ile, et ootused olid küll kõrgemal, aga alaliit saab nüüd järgmiste eesmärkide poole vaadata.

Eesti lipu alla kolinud Zunte sai esimeses kahes sõidus 22. ja viimases kahes sõidus 23. koha ning kaotas lõpuks olümpiavõidu saavutanud austerlanna Janine Flockile 6,45 sekundiga.

"Darta sõitis hooajaga võrreldes oma koha välja, ta on sõitnud pidevalt 22.-25. kohtadele. Kindlasti ootasime natuke paremat, arvasin, et mõned eksivad. Aga kerge rada oli, eksimusi oli vähe ja see on see, milleks täna võimelised oleme," ütles kelguspordi liidu president Esaul.

"Meile on see väga suur asi ja loodame, et oleme tänu sellele saanud rohkem pilti. Darta on 23. naine maailmas ja tänu sellele loodame, et sponsorid hakkavad teise pilguga meie suunas vaatama."

Esauli järgmine unistus oleks see, et Eesti saaks võistlustele välja panna ühe bobikelgu. "Saaks selle poole pealt ka ajalugu teha," rääkis ta. "Kõigepealt oleks vaja teha üks selektsioon, et vaadata, kellele julgust jätkub, et sealt mäest alla sõita. Isiklikult näen kergejõustiku tüdrukuid ja poisse, kes on võib-olla oma kergejõustikukarjääri lõpus, nad oleks teretulnud meile bobisse."

Samas tõdes ta, et ala tulevik ja järelkasv Eestis just kõige helgem ei ole. "Peab aus olema, tagala on väga nõrk ja pealekasv on ausalt öeldes olematu. Kõik taandub rahalise ressursi taha, ala on ise suhteliselt kallis," ütles Esaul.

Zunte: annan endast parima, et 2030. aasta olümpial osaleda

Eesti lipu kelgurajale viinud Zunte ütles, et peamine eesmärk oli olümpial olemist nautida. "Tegin oma töö ära, neljas sõit oli esimesest palju parem. See oli ka üks eesmärkidest," sõnas ta. "Siia tulles ütlesin endale, et pean lihtsalt endast parima anda, rohkemat polnud vaja. Ma tegin kõik, mis sain. Muidugi eksisin, aga kes seda ei teeks? Andsin endast kõik."

Ta ütles, et tundis pärast otsustavat sõitu suurt kergendust. "Olin väga õnnelik ja enda üle väga uhke. Aga siis nägin ekraanilt oma õdesid ja vanaema ning pisarad hakkasid lihtsalt voolama, ei suutnud neid peatada," sõnas Zunte.

2022. aastal Eesti kodakondsuse saanud skeletonisõitja loodab, et saab ka nelja aasta pärast olümpiamängudel osaleda. "Lähen igale hooajale vastu suurte soovidega. Tahan jõuda järgmisele tasemele. Kui see on võimalik, siis vaatan muidugi Prantsuse Alpide poole," ütles Zunte.

"Nüüd on vaja tööd edasi teha, aga enne seda proovin veidi puhata ja järgmisteks suurteks sammudeks energiat koguda."