USA meeste hokikoondise puurilukk saab presidendilt vabadusmedali

Connor Hellebuyck
Connor Hellebuyck Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA president Donald Trump tunnustab Milano Cortina taliolümpiamängudel USA jäähokikoondise väravat valvanud Connor Hellebuycki presidendi vabadusmedaliga.

Trump pidas Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva kongressis aastakõne, kuhu oli kutsutud ka Milano Cortina taliolümpial võidutsenud meeste ja naiste jäähokikoondised. President teatas kõnes, et annab väravavaht Connor Hellebuyckile vabadusmedali, mis on USA kõrgeim tsiviilvaldkonna teenetemärk.

USA presidendi vabadusmedali on pälvinud 674 inimest, sportlastest näiteks Michael Jordan, Simone Biles, Babe Ruth, Megan Rapinoe ja Joe DiMaggio. "Suured sportlased on selle saanud, parimad sportlased," sõnas Trump.

"Minu silmis [Hellebuyck] väärib seda. Ma lasin mängijatel hääletada ja ütlesin, et kui ükski neist "ei" ütleb, siis ei anna talle seda. Kõik tõstsid kohe käe üles," jätkas president. "Ma tänan teid. Milline eriline töö, te olete erilised meistrid."

Tegemist oli USA esimese olümpiavõiduga pärast 1980. aastat, kui peamiselt amatöörmängijatest koosnev koondis alistas finaalis võimsa Nõukogude liidu. See mäng on üks USA spordiajaloo olulisemaid ning ristitud kommentaator Al Michaelsi järgi nimega "Miracle on Ice".

Hellebuyck oli üks Milano Cortina olümpiaturniiri stabiilsemaid mängijaid ning tegi finaalis Kanada vastu 41 tõrjet, lubades seljataha ainult ühe litri. Lisaks on ta üks kaheksast väravavahist, kes valitud NHL-i hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Samuti olümpiakulla võitnud USA naised keeldusid presidendi kutsest. Ühismeedias levis pärast meeste võitu video, milles Trump tänas telefonitsi meeste koondist ja ütles, et ta peab naistele kutse saatma või "teda tõenäoliselt umbusaldatakse". Nii mehed kui ka naised tulid olümpiavõitjaks kolmandat korda, samal olümpial polnud nad kunagi kulda võitnud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

