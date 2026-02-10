X!

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

Teisipäeva õhtul asuvad Milano Cortina taliolümpiamängudel jääle meesiluuisutajad ning ERR-i kommentaator ja ekspert Liina-Grete Lilender ütles, et oodata on kaht saltot.

Iluuisutamise olümpiaprogramm sai alguse eelmisel nädalal, kuid nüüd on jõudnud järg üksiksõitjate kätte. "Mina olen väga elevil, minu lemmikala on meeste üksiksõit, sest mulle meeldivad hüpped. Mulle meeldivad, kui mehed teevad neljaseid ja riskivad. Ja mehed on nii karismaatilised võrreldes naisüksiksõitjatega, kes on lihtsalt ilusad! Mulle meeldivad hüpped ja kaskaadid, mida mehed teevad. Olen väga põnevil!" ütles Lilender "Ringvaates".

Ekspert rääkis, et ameeriklane Ilja Malinin on selge favoriit, sest on ainus inimene maamunal, kes valdab kõiki neljaseid hüppeid.

Sel olümpial on lubatud ka saltode tegemine, mida samuti Malinin harrastab. "Salto oli esimest korda uisuvõistlustel 1976. aasta olümpial. Pärast seda sai rahvusvaheline uisuliit šoki, et see on nii raske, keeruline ja eluohtlik element. See läks keelatud elementide nimekirja 1977. aastast, siis illegaalselt tegi selle 1998. aasta olümpiamängudel prantslanna Surya Bonaly. Sai selle eest karistada, aga ikkagi tegi selle," rääkis Lilender. "Tol hetkel oli ta ainuke naine maailmas, kes seda tegi."

Aga miks see ohtlike elementide nimekirja jõudis? "Sellepärast, et jää peal pöörlemine käib teistpidi! Sa teed täisringi ära teistpidi," vastas Lilender. "Rahvusvahelisele uisuliidule tundus, et see on võistluste kontekstis liiga riskantne. Nii paljud ei suuda seda teha, ei ole mõtet üksikutele anda seda eelist."

Nüüd on aga saltod lubatud ja lisaks Malininile teeb tõenäoliselt salto ka Adam Siao Him Fa, kes sooritas selle ka 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel, kui oli piisavalt suure edu saavutanud. "Pärast seda läks arutelu lahti, et miks see ei või võistlustel olla. Rahvusvaheline uisuliit leebus, aga sellele ei antud baashinnet ja ei karistata," selgitas Lilender. "See on efektne, karistada ei saa."

Jääle läheb ka Aleksandr Selevko ning Lilender loodab Eesti meest näha olümpia esikümnes. "Ta tegi väikese muudatuse, vabakavas kolme neljase asemel läheb tegema kahte. See on kindlam variant stabiilselt hea tulemus teha," sõnas ekspert. "Vabakavale pääseb 24 meest. See peaks olema väga kindlapoolne olema, aga jää on libe!"

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade"

