Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

Milano Cortina olümpial ei ole Eesti koondise hooldepersonalis olulisi muudatusi. Seejuures saavad Kristjan Ilves ja Artti Aigro jätkuvalt tuge Norra koondiselt.

Kuna olümpiamängude võistluspaigad on hajutatud, nõuab suusaalade hooldepool täpset läbimõtlemist. Arvestada tuleb sedagi, et kolm eesti sportlast - Kristjan Ilves, Artti Aigro ja Alvar Johannes Alev - on igapäevaselt seotud Norraga.

"Alvar Johannes Alev on Eesti murdmaasuusakoondise liige ja tema taustavajadused on meie poolt kenasti kaetud," lausus Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ERR-ile. "Kristjan Ilvese jaoks ei muutu mitte midagi võrreldes tavapärase maailmakarikaetapiga. Toimetab koos Norra kahevõistluse koondisega. Artti Aigrol samamoodi. Olümpiamängudel on kõik tavapärane."

Kristjan Kolli sõnul on kõik suusatajad hooldepoolega kaetud. Arvestades sedagi, et olümpial tavapärasest erinevate taustajõududega riskima ei hakata.

"Igal lumelauduril ja freestyle-suusatajal on oma personaalne taustajõud olemas. Paljudel juhtudel on see treener - sama isik, kes on nendega igapäevaselt kaasas. Lisaks on igas külas füsioterapeut. Mäesuusatajatel samamoodi taustapersonal kohapeal," jätkas Koll.

"Minimaalne vajadus on kindlasti kaetud. Samuti ma ütleks seda, et olümpiamängud ei ole tõenäoliselt see koht, kus peaks minema katsetama mingisuguste uute inimeste ja meetoditega ennekõike varustuse hooldamise näol. Tuleb teha oma kindlat programmi tuttavates oludes tuttavate inimestega."