Ermits: ootan ise ka põnevusega, kuidas kõik välja tuleb!

Hiilgavate eestlannade seas on sel hooajal kõige enam esile kerkinud 30-aastane Regina Ermits, kes on tänavu maailma karika sarjas jälitussõitudes kaks korda esikümnes lõpetanud. Lisaks leiab tema tulemuste seas ka mitu kohta esimese 20 seas, kas olümpiamängudeks on sõnastatud mingi konkreetne eesmärk?

"Mind on väga palju aidanud, et mul ei ole kohalist eesmärki olnud. Iga võistlus on tähtis - olgu see IBU Cup või Eesti meistrivõistlused - kui ma stardijoonele lähen, võtan seda tähtsalt," ütles Ermits ERR-ile.

"Minu jaoks on tähtis olla teadlik ja alandlik laskesuusatamise ees. Ma ei lähe üleolevalt või mingi muu suhtumisega kui see, et see on võimalus õppida ja areneda. Sellest on olnud parem MK-sarjas sooritust endast välja pigistada," jätkas ta. "Eks mingil hetkel ikka tulevad need mõtted, et on olümpia ja kõik on teistmoodi. Aga päeva lõpuks rahustab mind see mõte, et see on täpselt see, mis me teinud oleme. Ootan ise ka põnevusega, kuidas kõik välja tuleb!"

Ermits sõitis 16. jaanuaril Ruhpoldingis välja oma karjääri parima koha sprindisõidus, kui lõpetas 13. kohaga. Paraku tuli haigestumise tõttu järgnev jälitussõit vahele, aga õnneks sai ta nädala pärast Nove Mesto ühisstardist sõidus siiski osaleda.

"Üks asi on seda ise tunda, et mingi haigus oli sees. Mu keha andis suhteliselt konkreetselt sellest märku. Teine asi oli päriselt testi peal gripi teist joont näha, kui sain aru, et asi on võib-olla natuke tõsisem. Eks see natuke hirmutas, et aega tundus vähe olevat ja kui kaua läheb, et saaksin treenima hakata," rääkis ta.

"Õnneks sujus see võrdlemisi kiiresti, aga Nove Mestos oli teadlik otsus, et sellises olekus sinna läksin. See ei olnud kindlasti parim sooritus, aga see oli tol hetkel maksimum," lisas Ermits. "Kogu hooaeg on minu jaoks tähtis ja see andis mulle vaimse poole pealt selle, et pole pidanud oma plaanis muutusi tegema. Suutsin sellest üle olla. Oli, mis oli, aga suudan oma teed jätkata."

"Üritan väga avatud olla, tean, et annan endast parima, aga tean ka, et olen inimene. Kui tulevad muud asjad, siis see ongi minu hetke maksimum. See tekitab ikka emotsioone, aga päeva lõpuks tean, et olen endast oleneva teinud."

Regina Ermits Autor/allikas: Hendrik Osula/Team Estonia

Suurepärast minekut on näidanud ka Susan Külm, kelle hooaja parimaks tulemuseks on 13. koht Hochfilzeni sprindisõidus. 29-aastast eestlannat on sel hooajal häirinud jalakrambid, ka tema sai pärast Ruhpoldingi etappi haiguse külge.

"Ei ole päris nii valutu olnud, kui lootsin. Aga sain sellest suhteliselt kergelt lahti. Loodame, et iga samm läheb õiges suunas," ütles ta ERR-ile. "[Krambid] on läinud natuke paremaks, aga täiesti lahti neist saanud ei ole. Selleks on vaja minna Eestisse ja teha jalast mõned pildid."

Ka tema jaoks on tegemist karjääri teise olümpiaga, mis eesmärgiga ta võistlustele peale läheb? "Tahan olla iseenda parim versioon," vastas Külm. "Olen üpris enesekindel, hooaeg on olnud lubav ja oma töö ära tehes võiks tulla ilusaid asju."

Susan Külm Autor/allikas: Hendrik Osula/Team Estonia

Lisaks Tuuli Tomingasele on Eesti naiskonnas veel Johanna Talihärm, kes võistleb olümpiamängudel juba neljandat korda. Ühtlasi valis Eesti Olümpiakomitee 32-aastase Talihärma Eesti koondise üheks lipukandjaks. "See on hetk, mis jääb elu lõpuni meelde. See on väga suur au!" ütles Talihärm ERR-ile.

32-aastane sportlane heitles suvel karmi terviseprobleemiga, mis segas tema hooajaeelset ettevalmistust. Oma esimesed stardid tegi ta jaanuari alguses Hochfilzeni MK-etapil ning parimasse vormi sel hooajal veel jõudnud ei ole.

"Kahe ja poole kuuga sinna ei jõua, aga olen teinud kõik, mis selle lühikese aja jooksul võimalik. Pean aktsepteerima seda, mis seisus olen ja tegema hea soorituse," tõdes ta. "Tänu kogemusele ma siin olengi. Selle hooaja ettevalmistuse pealt ma tõenäoliselt siin ei oleks."

Viimased nädalad enne olümpiat läksid aga paremini ning värskelt on seljataha jäänud intensiivsem treeninglaager. "Mul õnnestus terviseprobleeme vältida. Nüüd tuleb natuke mahte vähendada, et värskust saada. Loodame, et see toob mind hooaja parimasse seisu," ütles Talihärm.

Laskesuusatamise olümpiaprogramm algab pühapäeval, 8. veebruaril segateatesõiduga. 11. veebruaril asuvad naised võistlustulle 15 km tavadistantsil, 14. veebruaril toimub 7,5 km sprindisõit ja päev hiljem 10 km jälitussõit. 4x6 km teatesõit peetakse 18. veebruaril ning 21. veebruaril toimub 12,5 km ühisstardist sõit.

Kõik need võistlused on nähtavad ERR-i kanalitel, olümpiamängude ülekannete ajakava näeb siit.