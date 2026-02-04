X!

Kurlingupaari treener: esmalt võidame iga kivi, siis vooru ja siis mängu

OM2026
Cortina olümpiaküla
Cortina olümpiaküla Autor/allikas: Hendrik Osula/Team Estonia
OM2026

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill alustavad kolmapäeval Milano Cortina taliolümpiamänge, kui segapaaris kurlingus minnakse avamatšis vastamisi Šveitsiga. Treener Steffen Walstad ütles ERR-ile, et Eesti esindus on olümpiadebüüdiks valmis.

2024. aasta MM-il hõbeda võitnud ja aasta hiljem neljanda koha saanud Lill ja Kaldvee kohtuvad kahe aasta tagusel MM-il neljandaks jäänud Briar Schwaller-Hürlimanni ja Yannick Schwalleriga.

"Me oleme valmis, jää meeldis meile väga," ütles norralasest treener Walstad. "Saime tunnikese selle testimiseks, saime kive ka proovida. Tunnetus on käes."

Kuidas 36-aastane juhendaja Cortina kurlinguareeni jääd hindab? "Selleks on ohtralt tööd tehtud, 20 inimest on nädalaid ainult jää kallal töötanud. Tavalisest kurlingujääst on see väga teistsugune, tunnetad seda palju paremini. Neid kive pole ka kunagi kasutatud, kõigi jaoks uued. Proovisime oma 15 minutiga võimalikult palju infot koguda, aga eks nädala jooksul saame rohkem teada," rääkis treener.

Eesti kohtub avamängus Šveitsiga, aga neljapäeval mängitakse grupis veel Suurbritannia ja Rootsiga. "Iga mäng on võrdselt oluline. Kui tahad midagi võita, tuleb teha väikeseid samme. Esmalt peame iga kivi võitma, siis iga vooru ja lõpuks mängu. Ja siis lähme järgmise mängu juurde," lisas treener.

Segapaaris kurlingu olümpiaturniiril osaleb kümme riiki. Lisaks Eestile ja Šveitsile on võistlustules veel Kanada, Tšehhi, Suurbritannia, Itaalia, Norra, Lõuna-Korea, Rootsi ja USA esindused. Alagrupifaasis peavad kõik riigid üheksa kohtumist ning alagrupist pääseb edasi neli parimat. Medalimängud toimuvad 10. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

