ERR-i taliolümpiamängude teleülekandeid jälgis üle 600 000 vaataja

Eestis vaatas ETV, ETV2 või ETV+ vahendusel kahe ja poole nädala jooksul mõnda taliolümpia ülekannet 614 000 inimest, näitab Emori teleauditooriumi mõõdikuuring (otse- ja järelevaatamine vähemalt 15 minutit). ERR-i digikanalites, eelkõige spordiportaalis ja Jupiteris, on ülekandeid jälginud pea 200 000 vaatajat.

"Juba enne mängude algust oli tunda, kuidas oodatakse taliolümpiamängude naasmist Euroopasse ning Eestis ka ERR-i vabalevikanalitesse," nendib ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. "Eestlastest televaatajatest elas olümpiamängudele kaasa kaks kolmandikku ehk 66 protsenti, sotsiaalmeedias olid olümpiamängud veebruaris kuum teema ning avalikus ruumis aitas Eesti Olümpiakomitee (EOK) aktiivselt kaasa Milano Cortina olümpiamängude viimisel suure hulga eestimaalasteni," lisas Saarna. Tulemuseks oli kõrge üldine huvi ning mänge jälgisid võrdselt nii noored kui vanad, naised ja mehed.

Ootust taliolümpia suhtes peegeldab juba avatseremoonia vaatajate arv. Kolmel ERR-i telekanalil näidatud 6. veebruari ülekannet on vähemalt 15 minutit vaadanud 284 000 inimest.

Võistluste tipphetkeks kujunesid meeste rennisõidu finaal ja iluuisutamise naiste vabakava. Niina Petrõkinale seitsmenda koha toonud iluuisutamise vabakava on jõudnud 201 000 vaatajani, Henry Sildaru hõbedane võistlus 189 000 vaatajani (ETV2 ja ETV+, otse- ja järelevaatamine vähemalt 15 minutit). Mõlemad ülekanded on kogunud kümneid tuhandeid vaatamisi ka veebis.

ERR-i telekanalid vahendasid olümpialt 110 otseülekannet. Ülekannete keskmiste vaatajanumbrite esireas on laskesuusatamise võistlused. Enim vaatajaid, keskmiselt 134 000 ülekande kohta, kogunes ETV ekraanide ette 8. veebruari segateatesõidule kaasa elama. Sellele järgneb 124 000 vaatajaga naiste 10 kilomeetri jälitussõit 15. veebruaril. Ka vaatamisaja osakaalu poolest paistavad silma just laskesuusatamise ülekanded.

Kümne vaadatuima ülekande sisse mahuvad ka mõlemad suusamaratonid olümpia viimastel päevadel, samuti kahevõistluse 10 kilomeetri murdmaasõit 11. veebruaril. Kristjan Ilvese kuuenda kohaga tipnenud sõit oli samal ajal vaadatuim ülekanne veebis – kolmapäeva päeval toimunud sõidule elas ERR-i veebikanalites kaasa üle 26 000 vaataja.

Milano Cortina taliolümpia ülekandeid näitasid 4. kuni 22. veebruarini telekanalid ETV, ETV2 ja ETV+, digikanalitest ERR-i portaal ja Jupiter. Kokku toodi vaatajateni rohkem kui 165 tundi ülekandeid.