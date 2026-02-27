Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

Ameerika Ühendriigid võitsid Milano Cortina taliolümpiamängudel kuldmedali nii meeste kui naiste jäähokiturniiril, aga Valge Maja teod on mõlema võistkonna jaoks jätnud suhu mõru maigu.

Milano Cortina taliolümpiamängude finaalis alistas USA meeste jäähokikoondis lisaaja järel Kanada 2:1. Valge Maja ametlik Tiktoki kanal avaldas pühapäeval video, kus Ottawa Senatorsi kapten ning USA koosseisus kulla võitnud Brady Tkachuk on tehisintelligentsiga pandud ütlema: "nad lasid meie hümni ajal vilet, seega pidin neile vahtrasiirupiõgijatest p*r**********e õppetunni andma!"

Videol, milles on põhjana kasutatud Tkachuki pressikonverentsi mullu tavapärase NHL-i tähtede mängu asemel toimunud 4 Nations Face-Off turniirilt, on Tiktokis üle 12 miljoni vaatamise ja seda on levitatud ka teistes sotsiaalmeediavõrkudes.

"Mõistagi on see võlts, sest see ei ole minu hääl, minu huuled ei liigu," rääkis Tkachuk neljapäeval. "Ma ei kontrolli neid sotsiaalmeediakanaleid, aga sellised sõnad ei tuleks kunagi üle minu huulte. See ei ole mina, ma ei ole kunagi midagi sellist mõelnud ja mulle ei meeldi see video," lisas USA mängija.

Pärast USA meeste koondise kullavõitu sai võistkond kõne USA presidendilt Donald Trumpilt, milles ta kutsus hokikoondise Valgesse Majja vastuvõtule ning lisas siis naerdes: "teate küll, et peame kutsuma ka [kulla võitnud] naiskonna, vastasel korral tagandatakse mind ilmselt ametist".

Presidendi sõnade peale naersid kaasa ka mõned USA meeskonnaliikmed, kes on sel nädalal aga seda kahetsenud. "Oleksime pidanud teisiti reageerima," ütles Boston Bruinsi väravavaht Jeremy Swayman. USA naiskonna tähtmängija Hilary Knight kritiseeris Trumpi, aga avaldas meeskonnaliikmetele toetust, öeldes, et nad pandi keerulisse olukorda ning et kulla võitnud võistkondade vahel on siiralt head suhted.

"Vaatasime üksteise mänge, toetasime üksteist. Armastame naiskonda ja naiskond armastab meid - oleme väga uhked, et võitsime mõlemad kullad," sõnas Tkachuki vend Matthew.