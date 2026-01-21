X!

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski Autor/allikas: SCANPIX/EPA
FC Barcelona tipuründaja Robert Lewandowski lõi oma hooaja esimese Meistrite liiga värava oma meeskonnale, aga sahistas seejärel ka Praha Slavia võrku ja aitas Kataloonia hiiu 4:2 võiduni.

Barcelona jäi Prahas kaotusseisu juba kümnendal minutil, kui Vasil Kusej koperdas nurgalöögile järgnenud olukorras palliga üle väravajoone. Kodumeeskond jätkas lubavalt, aga eelnevalt ühe hea võimaluse raisanud Fermin Lopez lõi kaheksa minutiga kaks väravat ja viis Barcelona 42. minutiks 2:1 ette.

Eduseis ei kestnud külalismeeskonna jaoks kaua: sisuliselt järgmisel rünnakul saatis Stepan Chaloupek Barcelona karistusalla nurgalöögi, mis põrkas Robert Lewandowskist võrku ja tõi taas tabloole viigi.

Dani Olmo viis kauni kauglöögiga 63. minutil Barcelona taas juhtima ning kaheksa minutit hiljem sahistas Lewandowski ka õiget võrku, kui heastas värava all oma kehva esimese puute ja jõudis pallini enne Slavia väravavahti. See oli poolakale sel hooajal Meistrite liigas esimeseks väravaks.

Dominik Szoboszlai saatis avapoolaja lisaminutil Marseille'i võrku kavala karistuslöögi ning Jeremie Frimpong realiseeris 72. minutil ilusa soolorünnaku, mis kanti protokolli küll võõrustajate väravavahi Geronimo Rulli omaväravana, aga tagas Liverpoolile siiski 2:0 võidu.

Chelsea pidi enne Moises Caicedo tabamust Küprose kõrgliigaklubi Pafose vastu ainsaks jäänud väravat ootama 78 minutit; Harry Kane lõi teise poolaja alguses Royale Unioni võrku kaks väravat, aga kübaratrikk jäi vormistamata, sest Inglismaa koondise kapten eksis 81. minutil oma mängu teisel penaltil. Pool tundi kümnekesi mänginud Müncheni Bayern teenis siiski 2:0 võidu.

Frankfurdi Eintrachti ootamatult kehv eurohooaeg sai tabava punkti Bakuus, kui viimase kümne minutiga mängiti Qarabagi vastu 2:1 eduseis 2:3 kaotuseks. Seitsme mänguga neli punkti kogunud Frankfurt on minetanud võimaluse play-off'i jõuda, kümne punkti peal oleva Qarabagi seis on aga hea.

Seitsme vooru järel jätkab ainsana täiseduga Arsenal, kelle väravate vahe on silmapaistev 20:2. Bayern on kogunud 18 punkti, Madridi Real ja Liverpool 15 silma. Suurklubidest on viimase play-off'i eelse vooru eel joone all näiteks Napoli, Benfica ja Ajax.

Toimetaja: Anders Nõmm

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

