Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

FC Barcelona naiskond Meistrite liiga trofeega Autor/allikas: SCANPIX/AFP
FC Barcelona naiskond tuli viimase kuue aasta jooksul neljandat korda Meistrite liiga võitjaks, kui alistas Oslos toimunud finaalis laupäeval Lyoni teise poolaja väravatest 4:0.

Kahe hooaja neljandat tiitlit jahtinud tippnaiskonna mängus hoidis väravateta lõppenud avapoolajal oma tõrjetega Barcelonat pinnal väravavaht Cata Coll, teine kolmveerandtund kuulus Oslos aga oma võimalused ära kasutanud katalaanidele.

Ewa Pajor lahendas kümme minutit pärast teise poolaja algust külmavereliselt ära üks-üks olukorra ning lisas 14 minutit hiljem hea naiskondliku töö krooniks teise tabamuse; Salma Paralluelo kauglöök viis Barcelona 90. minutil Lyoni jaoks kindlalt püüdmatusse kaugusesse ning 22-aastane ääreründaja lisas siis kolmandal lisaminutil samuti oma teise värava.

Poola koondise ründaja Pajori kaks väravat tõstsid ta ühtlasi Meistrite liiga hooaja resultatiivseimaks mängijaks, enne laupäeva oli ta koos Arsenali tähe Alessia Russoga üheksa tabamuse peal.

Barcelona on alates 2021. aasta kevadest mänginud kõigis kuues Meistrite liiga finaalis, võitnud neist neli ning naasis nüüd Euroopa troonile, sest eelmisel kevadel kaotati Sportingu kodustaadionil toimunud finaalis Arsenalile.

Suvel võivad naiskonda siiski ees oodata muudatused: juuni alguses lõppevad nii Ona Batlle, Caroline Graham Hanseni, Mapi Leoni kui kahekordse Ballon d'Or'i võitja Alexia Putellase lepingud. Kõik neli on Barcelona viimaste aastate edus mänginud suurt rolli.

Toimetaja: Anders Nõmm

