Manchester City sai Norra klubilt sugeda

Kodumeeskond jäi esimestel minutitel Man City surve alla, kuid avapoolaja keskel lõi Kasper Hogh kaheminutilise vahega kaks väravat. Seejuures oli Hogh 16 mängu järjest väravata olnud.

Võõrustaja sai eduseisust indu juurde ning hakkas teisel poolajal rohkem palli valdama ja väravavõimalusi looma. 52. minutil sahistas Man City väravavõrku Hakon Evjen, kuid see tabamus tühistati suluseisu tõttu. Kuus minutit hiljem jõudis sihile Jens Hauge, kes kasvatas võõrustaja eduseisu kolmele väravale.

Rayan Cherki lõi täistunnil Man City kasuks ühe värava tagasi, aga sellele järgnenud kahe minuti jooksul korjas Rodri kaks kollast kaarti ja sisuliselt kustutas külaliste võimaluse mängu tagasi tulla.

"Tahame vabandada kõigi Man City fännide ees, kes täna siia sõitsid. Meie poolt piinlik esitus. Bodö vääris võitu täielikult. Nad mängisid fantastilist jalgpalli," tõdes kodurahva ees mänginud Erling Haaland.

Eelmisest kuuest mängust kolm viigipunkti napsanud Bodö/Glimt teenis klubi ajaloo esimese võidu Meistrite liiga põhiturniiril. Ühtlasi säilitati lootus jõuda 24 meeskonna hulka, kes pääsevad edasi play-off faasi. Man Cityl on koht play-off'is juba kindlustatud.

Man City kodune konkurent Londoni Arsenal säilitas täisedu, saades võõrsil Milano Interist jagu 3:1. Kaks väravat lõi Gabriel Jesus ja ühe Viktor Gyökeres.

Eelmisel nädalal peatreenerit vahetanud Madridi Real oli koduväljakul Monacost üle lausa 6:1. Suurima panuse võitu andsid Kylian Mbappe ja Vinicius Junior, kellest esimene lõi kaks väravat ning teine skooris ühe ja tegi eeltöö kahele tabamusele.

Tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain pidi võõrsil tunnistama Lissaboni Sportingu 2:1 paremust. Võõrustaja võiduvärava eest hoolitses 90. minutil kolumblasest ründaja Luis Suarez.

Teised tulemused:

Almaty Kairat - Club Brugge 1:4

FC Kopenhaagen - Napoli 1:1

Olympiakos - Leverkusen 2:0

Tottenham Hotspur - Dortmundi Borussia 2:0

Villareal - Ajax 1:2