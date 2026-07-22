Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

FC Flora naiskond läks kolmapäeva õhtul Meistrite liiga esimeses eelringis vastamisi Mgarr Unitediga, aga lubas Malta meistril endale lüüa neli vastuseta väravat.

Slovakkias toimunud kohtumise avapoolaeg lõppes ilma tabamuseta, aga ameeriklanna Carlyn Presley viis Mgarri 51. minutil juhtima ning kahekordistas kaheksa minutit hiljem eduseisu. 70. minutil läks Malta klubi kolmega juhtima, kui Flora kapten Kristina Tullus omaväravaga hakkama sai.

Presley polnud aga lõpetanud ning ameeriklanna vormistas normaalaja üleminutitel kübaratriki, tuues Mgarrile kindla 4:0 võidu.

Mgarr kohtub viienda miniturniiri finaalis Slovakkia klubi Myjava Spartakiga.