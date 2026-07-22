X!

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

Jalgpall
FC Flora naiskond
FC Flora naiskond Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

FC Flora naiskond läks kolmapäeva õhtul Meistrite liiga esimeses eelringis vastamisi Mgarr Unitediga, aga lubas Malta meistril endale lüüa neli vastuseta väravat.

Slovakkias toimunud kohtumise avapoolaeg lõppes ilma tabamuseta, aga ameeriklanna Carlyn Presley viis Mgarri 51. minutil juhtima ning kahekordistas kaheksa minutit hiljem eduseisu. 70. minutil läks Malta klubi kolmega juhtima, kui Flora kapten Kristina Tullus omaväravaga hakkama sai.

Presley polnud aga lõpetanud ning ameeriklanna vormistas normaalaja üleminutitel kübaratriki, tuues Mgarrile kindla 4:0 võidu.

Mgarr kohtub viienda miniturniiri finaalis Slovakkia klubi Myjava Spartakiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:12

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

20:43

Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

17:51

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

16:49

Manchester City ja Foden sõlmisid pikaajalise lepingu

15:06

Itaalia jalgpalliliit peab läbirääkimisi Pep Guardiolaga

12:50

Inglismaa tippkohtunik tegi MM-il oma viimase vilepartii

09:07

Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

21.07

Käidita Thun viigistas Meistrite liigas Horvaatia tippklubiga

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

21.07

Endine Premium liiga mängija suri 26-aastaselt

sport.err.ee uudised

22:22

ETV spordisaade, 22. juuli

21:54

U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

21:12

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

20:43

Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

20:07

Norra sõudmislegend suri südameseiskumise tõttu

19:31

Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

18:54

Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

18:23

Miami Heat kustutas LeBroni tutvustava pressikonverentsi lingi

17:51

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

17:14

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

16:49

Manchester City ja Foden sõlmisid pikaajalise lepingu

16:12

Liikuva märgi MM algas segajooksu võistlusega, Lepp sai 12. koha

15:35

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

15:06

Itaalia jalgpalliliit peab läbirääkimisi Pep Guardiolaga

14:25

Kardisportlane Oliver Kurg sai Euroopa meistrivõistlustel 13. koha

13:58

Soome laskesuusataja sattus haiglasse

13:17

Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

12:50

Inglismaa tippkohtunik tegi MM-il oma viimase vilepartii

12:21

Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

11:40

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

loetumad

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

11:40

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

21.07

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

15:35

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

17:51

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

09:07

Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

13:17

Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo