Kullamäe klubi ei saanud grupi liidrile vastu

Kristian Kullamäe ja Lietkabelis kohtusid EuroCupi raames B-grupi liidri Bourgiga ning Leedu klubi pidi kaotusega leppima.

Panevežyses toimunud kohtumises asusid prantslased kohe mängutempot dikteerima ning külalised jõudsid avaveerandil kahekohalise punktisummani, poolajapausiks oli tablool Bourgi 38:31 eduseis. Lietkabelis püsis kaasas, aga Prantsusmaa klubi mängis otsustavatel hetkedel suurepäraselt ning kasvatas viimase kuue minutiga oma edu neljalt punktilt 16 punktile, vormistades lõpuks 86:73 (22:15, 16:16, 19:20, 29:22) võidu.

Eesti koondise mängujuht veetis platsil 28 ja pool minutit, aga panus jäi tagasihoidlikuks: Kullamäe arvele jäi viis punkti (kahesed 0/4, kolmesed 1/4, vabavisked 2/2), neli resultatiivset söötu, kaks lauapalli ja kaks pallikaotust.

Lietkabelise resultatiivseim oli 22 punkti visanud Jamel Morris, Bourg sai 19 punkti Tajuan Ageelt ja 18 silma Kevin Kokilalt.

Lietkabelis on Euroopa tugevuselt teises sarjas teeninud kolm võitu ja kümme kaotust, kümneliikmelises B-grupis ollakse üheksandal kohal. Kuuendast ehk viimasest play-off'i kohast jäävad nad nelja võidu kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

