Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse

Iluuisutamine
Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Autor/allikas: SCANPIX / AP
Iluuisutamine

Aleksandr ja Mihhail Selevko võtsid Sheffieldis toimuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel meesüksiksõidu lühikava järel sisse vastavalt teise ja kolmanda koha.

Mihhail Selevko uisutas 88,28 punkti väärt kava, mis tähistab ühtlasi tema isiklikku rekordit. Sel hooajal oli ta suutnud koguda 84,18 punkti, 2024. aastast pärinev senine isiklik rekord oli 86,20 punkti.

"Tegelikult olin enne väga närvis, aga kui alustasin kava, siis rahunesin ja tundsin end värskena. Ma tundsin end tegelikult kogu nädala värskena," kommenteeris Mihhail Selevko pärast etteastet.

"Pärast koduseid meistrivõistlusi oli väike puhkus. Käisin Saksamaal šõuüritusel, mis oli väga lahe. Pärast seda jäin pisut haigeks ja võtsin aja maha. See oli aeg puhkamiseks ja siis tagasi treeningutele. Tõenäoliselt vajasin seda puhkust ja nüüd tunnen end väga hästi."

"Ma tõesti armastan seda kava, see on mulle väga südamelähedane," jätkas ta. "Ja ma armastan selle saatel uisutada, sellest on kindlasti abi. Püüan säilitada keskendatuse ja võtta ühe elemendi korraga."

Samas grupis uisutanud Aleksandr Selevko sai 88,71 punkti ehk vennast pisut rohkem. Sellega jäi ta aga pisut alla oma novembris Skate Canada võistlusel näidatud tulemusele 91,28.

"Ma olen väga rahul. See ei olnud täiuslik, aga puhas programm ja ma arvan, et tegin üsna hästi, sest pinge oli suur. See on meie jaoks viimane kvalifikatsioonivõistlus. Nii et oli keeruline," lausus Aleksandr.

"Minu tiim, minu treenerid aitasid mind palju. Minu perekond ja sõbrad aitasid mind palju. Ja publik oli suurepärane. Ma olen väga õnnelik, et mul on võimalik siin uisutada."

Kõige parema lühikava sooritas viimasena uisutanud Gruusia esindaja Nika Egadze, kes kogus 91,28 punkti. Tema ja Selevkode järel ei jäänud kaugele ka itaallane Matteo Rizzo (88,00). Viies oli samuti itaallane Daniel Grassl (84,82) ja kuues tiitlikaitsja Lukas Britschgi (Šveits; 82,12).

Vabakava sõidetakse laupäeval.

Enne võistlust

Meeste üksiksõidus osaleb 29 uisutajat, mõlemad Selevkod loositi eelviimasesse soojendusgruppi. Mihhail Selevko sõidab neljandas soojendusgrupis esimese uisutajana ning läheb jääle kell 18.25, kahe aasta tagune EM-hõbe Aleksandr Selevko uisutab samas grupis viienda sportlasena kell 18.50. 

Niinimetatud kuumas grupis sõidavad esmalt kolm Itaalia uisutajat Daniel Grassl, Matteo Rizzo ning Nikolaj Memola, seejärel prantslane Kevin Aymoz, šveitslane Lukas Britschgi ja võistluse lõpetab grusiin Nika Egadze.

Mullu Tallinnas toimunud EM-il läks lühikava järel 93,12 punktiga võistlust juhtima Adam Siao Him Fa, keda seekord Sheffieldis kohal pole. Lühikavas teise koha saanud Egadze pidi leppima neljanda kohaga, vabakava kolmandalt kohalt alustanud Vladimir Samoilov langes üldse 13. positsioonile.

Tugev vabakava tõstis kuldmedalile Britschgi, kelle järel sai hõbeda Memola. Sel hooajal on šveitslane lühikava eest kogunud 84,16 punkti, aga nii Grassl, Aymoz kui Memola korraliku varuga ületanud ka 90 punkti piiri. Tugeva lühikava on sel hooajal kokku pannud ka Aleksandr Selevko, kes sai novembri alguses Kanada GP-l 91,28 silma. Mihhail Selevko parimaks tulemuseks on Finlandia Trophyl teenitud 84,18 punkti.

Toimetaja: ERR Sport

