Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

Henri Drell (Joventut) ja Artur Konontšuk (Bursaspor).
Henri Drell (Joventut) ja Artur Konontšuk (Bursaspor). Autor/allikas: FIBA
Eesti korvpallikoondislane Henri Drell pikendas oma lepingut Badalona Joventutiga kahe kuu võrra.

25-aastane Drell sõlmis septembris Badalonaga kahe kuu pikkuse lepingu. Reedel teatas Hispaania klubi, et koostöö eestlasega pikeneb kuni järgmise aasta 19. jaanuarini.

"Klubi pikendas lepingut mängijaga, kes suudab tänu oma mitmekülgsusele mängida nii suure kui ka väikese ääremängija positsioonil," seisis Badalona kodulehel avaldatud teates.

Drell on praeguseks käinud Badalona särgis väljakul kümnes kohtumises. Hispaania kõrgliigas on tema keskmisteks näitajateks 9,6 mänguminutit, 3 punkti ja 1,3 lauapalli ning Meistrite liigas 13 minutit, 7,5 punkti ja 3,3 lauapalli.

Badalona hoiab Hispaania kõrgliigas nelja võidu ja kahe kaotusega viiendat kohta. Meistrite liigas on võidetud kõik neli seni peetud alagrupimängu.

Toimetaja: Henrik Laever

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

