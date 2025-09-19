X!

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell tegi oma uue koduklubi Badalona Joventutiga debüüdi, kui tiim teenis Kataloonia korvpalliliigas Andorra Morabanci üle 101:87 võidu.

Sel nädalal Hispaania kõrgliigaklubiga liitunud Drell veetis väljakul 12 minutit, mille jooksul kogus kaheksa punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2), kaks lauapalli ja ühe resultatiivse söödu.

Sel suvel taas kasvatajaklubiga liitunud NBA mees Ricky Rubio näitas taset, kui kogus 15 minutiga 13 punkti, seitse korvisöötu ja kuus lauapalli, tabades väljakult 80-protsendiliselt. Ameeriklased Sam Dekker ja Cameron Hunt teenisid võidumängus 14 silma. Andorra eest oli parim Kyle Kuric, kes sai 25 minutiga kirja 22 punkti. Yves Pons lisas omalt poolt 18 silma.

Drelli koduklubi läheb hooajaeelses Kataloonia korvpalliliigas reedel vastamisi võimsa Barcelonaga.

Badalona alustab Hispaania kõrgliigat 4. oktoobril, kui kohtutakse võõrsil Granadaga. Lisaks saab eestlane mängida Meistrite liigas, Badalona võõrustab 7. oktoobril Prantsusmaa klubi Cholet'd.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

