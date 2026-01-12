X!

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: Club Joventut Badalona
Korvpall

Pühapäeval käis väljakul mitu Eesti korvpallurit, kuid Euroopas tundis võidurõõmu vaid Hispaania kõrgliigas palliv Henri Drell. USA üliõpilasliigas mängivad mehed tegid suurepäraseid esitusi.

Drell ja Badalona Joventut teenisid koduses kõrgliigas hooaja kümnenda võidu, kui alistasid võõrsil San Pablo Burgose 98:95 (24:19, 28:29, 22:25, 24:22). Eestlane pääses platsile viieks ja pooleks minutiks ja sai kirja ühe punkti (kolmesed 0/2, vabavisked 1/2), ühe vaheltlõike ning ühe lauapalli.

Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ja Varssavi Legia pidid Szczecinil külas leppima 81:83 (23:25, 15:19, 25:19, 18:20) kaotusega. Keskmängija Matthias Tass ei saanud vigastuse tõttu meeskonda aidata. Kaotusvalu tundis ka Leemet Böckler, kui Krosno jäi võõrsil Worclawi Slaskile alla tulemusega 60:89 (14:35, 11:19, 20:16, 15:19). Eestlane tegi resultatiivse esituse: Böckler lõpetas üheksa punkti (kahesed 0/3, kolmesed 3/7), kuue lauapalli, kahe korvisöödu ja ühe vaheltlõikega, kuid tema +/- näitaja oli -24.

Legia (9-6) jätkab liigatabelis seitsmendal real, Böckler ja Krosno (2-13) virelevad 16. kohal. Kasper Suuroru leivaisa Sopoti Trefl (10-5) on kolmandal kohal.

Kaotusega pidi leppima ka Siim-Sander Vene koduklubi Šiauliai, kes oli koduväljakul lähedal Kaunase Žalgirise alistamisele, kuid suurklubi teenis lõpuks ikkagi 75:71 (17:20, 15:14, 19:17, 24:20) võidu. Vene arvele jäi 25 minutiga kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), kolm korvisöötu, üks lauapall ja üks vaheltlõige. Mihkel Kirves ja Jonava kaotasid Leedu kõrgliigas võõrsil Utena Juventusele 95:104 (18:24, 21:33, 27:22, 29:25), eestlane kogus 14 minutiga ühe lauapalli ja ühe korvisöödu.

Joonas Riismaa ja Tortona said Itaalia kõrgliigas 86:92 (23:24, 23:18, 17:24, 23:26) kaotuse, eestlane mängis kuus minutit ja sai kirja ühe lauapalli.

Henri Veesaar ja North Carolina jätkasid oma hooaega võidukalt, kui koduväljakul alistati Wake Forest 87:84 (49:38). Keskmängija skooris tiimi parimana 25 punkti (kahesed 7/7, kolmesed 2/3, vabavisked 5/7) ja lisas sellele üheksa lauapalli, neli korvisöötu, ühe vaheltlõike ja ühe kopa.

UNC on võitnud tänavu 14 mängu ja kaotanud vaid kaks, aga Atlantic Coast Conference'is (ACC) konverentsis ollakse kahe võidu ja ühe kaotusega kuuendad. AP ja treenerite edetabelis ehk kõikide USA ülikoolide arvestuses jätkatakse 17. kohal.

Suures pildis ei olnud eestlastel ka lombi taga väga palju võidurõõmu: nii Stefan Vaaks, Karl Markus Poom, Simm-Marten Saadi kui ka Kaspar Sepp pidid kaotusega leppima.

Karl Markus Poom tegi oma NCAA karjääri parima esituse, kui kogus Northern Arizona eest 22 punkti (kahesed 7/10, kolmesed 1/2, vabavisked 5/8) ning viis lauapalli. Paraku sai Northern Arizona neljanda järjestikuse kaotuse, jäädes Idaho State'ile alla tulemusega 79:81 (39:40).

Soliidse mängu tegi ka Stefan Vaaks, kes kogus Providence'i eest 21 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 3/10, vabavisked 4/4), neli lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike. Providence pidi võõrsil siiski tunnistama Xavieri 97:84 (44:35) paremust ning on hooajaga kogunud kaheksa võitu ja sama palju kaotusi.

Simm-Marten Saadi sai Wyomingi eest väljakule kolmeks minutiks ning nad said Nevadalt 83:92 (39:38) kaotuse. Kaspar Sepp mängis Cornelli eest 13 minutit ja sai punkti kirja (vabavisked 1/2), lisades sellele veel kolm resultatiivset söötu ja ühe ründelaua, kuid Dartmouth teenis 102:91 (55:51) võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

11:27

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

10:51

Edwards pani Timberwolvesi suurele tagasitulekule võiduka punkti

11.01

Pärnu pikendas Viimsis võiduseeria neljamänguliseks

11.01

Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

10.01

Cramo võitis Tartu Ülikooli teist korda, TalTech sai Keilas võidulisa

10.01

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

09.01

Rait-Riivo Laane lõi käed Tartu Ülikooliga

09.01

Monaco alistas Valencia, Dubai üllatas Fenerbahcet

09.01

Pacers lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, treener sai 1000. võidu

08.01

Hästi alustanud Keila Coolbet kaotas Tšehhi klubile

08.01

Atlanta täht saadeti mängu ajal teise tiimi, Nuggets alistas Celticsi

08.01

Vaaks ja Providence mängisid Connecticuti vastu edu maha

08.01

Kullamäe klubi ei saanud grupi liidrile vastu

videod

sport.err.ee uudised

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:16

Sulgpalli Euroopa karikaetapi võidud läksid Jaapanisse ja Indiasse

11:27

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

10:51

Edwards pani Timberwolvesi suurele tagasitulekule võiduka punkti

10:08

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

09:44

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

09:16

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

08:59

Mai Narva pälvis kiirmale EM-il neljanda koha

08:32

Barcelona sai Jeddah's toimunud El Clasicoga 16. superkarika

08:05

Suusaorienteerumise tavarajal tulid Eesti meistriteks Kudre ja Jaama

11.01

ETV spordisaade, 11. jaanuar

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

11.01

Pärnu pikendas Viimsis võiduseeria neljamänguliseks

loetumad

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha Uuendatud

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo