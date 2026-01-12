Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

Drell ja Badalona Joventut teenisid koduses kõrgliigas hooaja kümnenda võidu, kui alistasid võõrsil San Pablo Burgose 98:95 (24:19, 28:29, 22:25, 24:22). Eestlane pääses platsile viieks ja pooleks minutiks ja sai kirja ühe punkti (kolmesed 0/2, vabavisked 1/2), ühe vaheltlõike ning ühe lauapalli.

Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ja Varssavi Legia pidid Szczecinil külas leppima 81:83 (23:25, 15:19, 25:19, 18:20) kaotusega. Keskmängija Matthias Tass ei saanud vigastuse tõttu meeskonda aidata. Kaotusvalu tundis ka Leemet Böckler, kui Krosno jäi võõrsil Worclawi Slaskile alla tulemusega 60:89 (14:35, 11:19, 20:16, 15:19). Eestlane tegi resultatiivse esituse: Böckler lõpetas üheksa punkti (kahesed 0/3, kolmesed 3/7), kuue lauapalli, kahe korvisöödu ja ühe vaheltlõikega, kuid tema +/- näitaja oli -24.

Legia (9-6) jätkab liigatabelis seitsmendal real, Böckler ja Krosno (2-13) virelevad 16. kohal. Kasper Suuroru leivaisa Sopoti Trefl (10-5) on kolmandal kohal.

Kaotusega pidi leppima ka Siim-Sander Vene koduklubi Šiauliai, kes oli koduväljakul lähedal Kaunase Žalgirise alistamisele, kuid suurklubi teenis lõpuks ikkagi 75:71 (17:20, 15:14, 19:17, 24:20) võidu. Vene arvele jäi 25 minutiga kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/2), kolm korvisöötu, üks lauapall ja üks vaheltlõige. Mihkel Kirves ja Jonava kaotasid Leedu kõrgliigas võõrsil Utena Juventusele 95:104 (18:24, 21:33, 27:22, 29:25), eestlane kogus 14 minutiga ühe lauapalli ja ühe korvisöödu.

Joonas Riismaa ja Tortona said Itaalia kõrgliigas 86:92 (23:24, 23:18, 17:24, 23:26) kaotuse, eestlane mängis kuus minutit ja sai kirja ühe lauapalli.

Henri Veesaar ja North Carolina jätkasid oma hooaega võidukalt, kui koduväljakul alistati Wake Forest 87:84 (49:38). Keskmängija skooris tiimi parimana 25 punkti (kahesed 7/7, kolmesed 2/3, vabavisked 5/7) ja lisas sellele üheksa lauapalli, neli korvisöötu, ühe vaheltlõike ja ühe kopa.

UNC on võitnud tänavu 14 mängu ja kaotanud vaid kaks, aga Atlantic Coast Conference'is (ACC) konverentsis ollakse kahe võidu ja ühe kaotusega kuuendad. AP ja treenerite edetabelis ehk kõikide USA ülikoolide arvestuses jätkatakse 17. kohal.

Suures pildis ei olnud eestlastel ka lombi taga väga palju võidurõõmu: nii Stefan Vaaks, Karl Markus Poom, Simm-Marten Saadi kui ka Kaspar Sepp pidid kaotusega leppima.

Karl Markus Poom tegi oma NCAA karjääri parima esituse, kui kogus Northern Arizona eest 22 punkti (kahesed 7/10, kolmesed 1/2, vabavisked 5/8) ning viis lauapalli. Paraku sai Northern Arizona neljanda järjestikuse kaotuse, jäädes Idaho State'ile alla tulemusega 79:81 (39:40).

Soliidse mängu tegi ka Stefan Vaaks, kes kogus Providence'i eest 21 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 3/10, vabavisked 4/4), neli lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike. Providence pidi võõrsil siiski tunnistama Xavieri 97:84 (44:35) paremust ning on hooajaga kogunud kaheksa võitu ja sama palju kaotusi.

Simm-Marten Saadi sai Wyomingi eest väljakule kolmeks minutiks ning nad said Nevadalt 83:92 (39:38) kaotuse. Kaspar Sepp mängis Cornelli eest 13 minutit ja sai punkti kirja (vabavisked 1/2), lisades sellele veel kolm resultatiivset söötu ja ühe ründelaua, kuid Dartmouth teenis 102:91 (55:51) võidu.