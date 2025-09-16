Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

Hispaania kõrgliigaklubi Badalona Joventut teatas, et on sõlminud lepingu Eesti koondise ääremängija Henri Drelliga.

25-aastast Drelli ja Badalona klubi on seostatud terve suve vältel, aga teisipäeval tegid pooled kokkuleppe ametlikuks. Eestlane sõlmis klubiga kahe kuu pikkuse lepingu klausliga, millega pikeneks leping suveni.

Badalona mängib sel hooajal lisaks Hispaania kõrgliigale ka Meistrite liigas.

Drelli tiimikaaslased on sel hooajal näiteks kasvatajaklubiga taasliitunud mängujuht Ricky Rubio, pikka aega Barcelonas ja Madridi Realis mänginud keskmängija Ante Tomic ning ameeriklasest snaiper Sam Dekker.

Drell läks 2022. aasta jaanuaris NBA G-liigasse ning pääses ka teise eestlasena väljakule NBA-s, kui ta 2023–2024 hooajal Chicago Bullsi eest neljas mängus väljakul käis. Mullu kuulus ta veel G-liigas Rip City Remixi koosseisu, aga hooaja lõpus otsustas ta liituda hoopis Tenerifega.

Ääremängija esindas Tenerifet 12 liigamängus, kogudes keskmiselt mängus neli punkti ja 1,5 lauapalli. Meistrite liigas jäi tal kolme mängu keskmiseks kaheksa punkti ja 5,7 lauapalli. Äsja lõppenud korvpalli EM-finaalturniiril kogus ta viies mängus keskmiselt 21,8 minutiga 8,8 punkti, 2,8 lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike.