Käit lõpetas Šveitsi kõrgliigas vigastuspausi võidukalt

Jalgpall
Mattias Käit Eesti koondise treeningul
Mattias Käit Eesti koondise treeningul Autor/allikas: Liisi Troska/Jalgpall.ee
Jalgpall

Šveitsi kõrgliiga talvepausi ajal vigastuse seljatanud Eesti jalgpallikoondislane Mattias Käit pääses pühapäevaseks liigamänguks Grasshoppersi vastu kohe FC Thuni põhikoosseisu.

Ametlikus mängus viimati 8. novembril väljakul käinud Käit ei olnud vahepeal peatreener Mauro Lustrinelli usaldust kaotanud, kirjutab Soccernet.ee. Eesti koondise poolkaitsja alustas Šveitsi Superliiga uut aastat väljakul ning juba üheksandaks minutiks haarati Zürichis 2:0 eduseis. Thun võitis lõpuks 3:1, kollase kaardi teeninud Käit pääses puhkama 85. minutil.

Eelmisel hooajal veel Šveitsi esiliigas mänginud Thun juhib praegu kõrgliigat, olles 20 vooruga kogunud 43 punkti ja edestades mängu vähem pidanud St. Gallenit kuue punktiga.

Sel nädalal Kreeka esiliigas klubi vahetanud Aleksandr Šapovalov teenis Egaleo särgis esimesed mänguminutid, sekkudes 3:1 võidumängus Chania vastu 87. minutil. Ioan Yakovelev tegi samal ajal kaasa 77 minutit Panioniose 0:0 viigimängus Ellas Syrou vastu, teenides ka kollase kaardi.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

