X!

Käit vigastas treeningul jalga, mängupaus kestab mitu nädalat

Jalgpall
Mattias Käit.
Mattias Käit. Autor/allikas: FC Thun/Facebook
Jalgpall

FC Thun teatas reede hommikul, et Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja vigastas treeningul jalga ning peab seetõttu olema mitu nädalat vigastuspausil.

Käit puudus teisipäeva õhtul Thuni koosseisust, kui Šveitsi meister alustas tänavust hooaega Meistrite liiga teise eelringi avakohtumisega Horvaatia tipu Zagrebi Dinamo vastu 1:1 viigiga. Thun teatas toona mängu eel, et Käit ning keskkaitsja Genis Montolio ravivad vigastust, vahendab Soccernet.ee.

Nüüd täpsustas Thun klubi kanalite vahendusel, et Käit sai mõni päev tagasi treeningul jalavigastuse ning arstide sõnul ei saa ta mitu nädalat meeskonda aidata.

Eestlase vigastust leevendab meeskonna jaoks asjaolu, et neljapäeval avalikustati 25-aastase poolkaitsja Fabio Saizi liitumine Thuniga, kes varem mängis Šveitsi esiliigas Yverdonis.

Käidi vigastuspaus tähendab, et 27-aastane Eesti koondislane jätab kindlasti vahele ka Horvaatias toimuva korduskohtumise Dinamoga ning teate põhjal tundub ebatõenäoline, et Käit saab Thuni aidata ka eurosarja kolmandas eelringis. Samuti on poolkaitsja esialgu Šveitsi kõrgliigas kõrvaltvaataja, sest selle uus hooaeg algab eesootaval nädalavahetusel. Thun kohtub laupäeva õhtul võõrsil Luzerniga.
 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:14

Käit vigastas treeningul jalga, mängupaus kestab mitu nädalat

12:33

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

10:59

Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

10:27

Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

23.07

Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

23.07

Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

23.07

Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

sport.err.ee uudised

15:01

Eesti driftisõitjad sihivad Drift Mastersi Riia etapil tugevat tulemust

14:22

Pärnus selgitatakse välja kergejõustiku Eesti meistrid

13:45

Hollas ja Remmelg piirdusid MK-etapil põhiturniiriga

13:14

Käit vigastas treeningul jalga, mängupaus kestab mitu nädalat

12:33

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

12:07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

11:33

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

10:59

Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

10:27

Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

09:51

Konflikt Lähis-Idas võib F1-sarja taas Malaisiasse viia

09:12

Pajari Soome ralli eel: mul ei ole midagi kaotada

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

08:05

Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

23.07

Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

23.07

Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

23.07

ETV spordisaade, 23. juuli

23.07

Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

23.07

Ken-Marten Soo teenis ProGolf Touril hooaja teise poodiumikoha

loetumad

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

11:33

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

23.07

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

12:33

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

23.07

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo