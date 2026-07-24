Käit vigastas treeningul jalga, mängupaus kestab mitu nädalat

FC Thun teatas reede hommikul, et Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja vigastas treeningul jalga ning peab seetõttu olema mitu nädalat vigastuspausil.

Käit puudus teisipäeva õhtul Thuni koosseisust, kui Šveitsi meister alustas tänavust hooaega Meistrite liiga teise eelringi avakohtumisega Horvaatia tipu Zagrebi Dinamo vastu 1:1 viigiga. Thun teatas toona mängu eel, et Käit ning keskkaitsja Genis Montolio ravivad vigastust, vahendab Soccernet.ee.

Nüüd täpsustas Thun klubi kanalite vahendusel, et Käit sai mõni päev tagasi treeningul jalavigastuse ning arstide sõnul ei saa ta mitu nädalat meeskonda aidata.

Eestlase vigastust leevendab meeskonna jaoks asjaolu, et neljapäeval avalikustati 25-aastase poolkaitsja Fabio Saizi liitumine Thuniga, kes varem mängis Šveitsi esiliigas Yverdonis.

Käidi vigastuspaus tähendab, et 27-aastane Eesti koondislane jätab kindlasti vahele ka Horvaatias toimuva korduskohtumise Dinamoga ning teate põhjal tundub ebatõenäoline, et Käit saab Thuni aidata ka eurosarja kolmandas eelringis. Samuti on poolkaitsja esialgu Šveitsi kõrgliigas kõrvaltvaataja, sest selle uus hooaeg algab eesootaval nädalavahetusel. Thun kohtub laupäeva õhtul võõrsil Luzerniga.

