TalTechi lauatennisemängijad piirdusid alagrupiturniiriga

Lauatennis
Foto: ERR
Lauatennis

Tallinnas lõppes lauatennise tugevuselt kolmanda Euroopa karikasarja alagrupiturniir. Tallina Tehnikaülikooli spordiklubi meeskonnal ei õnnestunud edasi pääseda.

Tallinnas toimunud alagrupi turniiril osales kokku viis meeskonda. Edasipääsu teenisid kaks paremat ehk seekord Poola ja Läti klubi. TalTech Spordiklubi võitis Leedu ja Islandi meeskondi, kuid kaotas viimase mängu Poola vastu 1:3 ning lõpetas kahe võidu ja kahe kaotusega alagrupis kolmandal kohal.

"Jäime kolmandaks. Selles suhtes eesmärki ei täitnud, väike pettumus on," tunnistas treener Vallot Vainula. "Samas viimase mänguni olid väiksed võimalused olemas. Kuigi minu arvates see Poola võistkond oli ja ka tulemused näitavad, et oli selle turniiri kõige tugevam võistkond. See, et meil siin oli veel võimalus edasi pääsu peale mängida, oli hea."

TalTech meeskonna treeneri ja üheksakordse Eesti meistri Vainula sõnul on Eesti üle 50 rahvusliku lauatennise alaliiduga Euroopas tugev keskmik.

"Maailma mõistes kõige tugevamate piirkonnad on siis Aasia ja järgmisena nagu Euroopa. Lõuna-Ameerikast, Põhja-Ameerikast, Austraaliast pääseb teinekord olümpiale mängijaid, kes on võib olla nõrgemad, kui Eesti mängijad, aga seal on piirkondlikud kvoodid ja igasugused muud asjad. Selles mõttes me ei ole mingisugused superstaarid, aga mängida oskame," lausus ta.

Eelmisel hooajal esmakordselt meeste arvestuses Eesti meistriks kroonitud 18-aastane Pert Marten Lehtlaan oli seekord Tallinna alagrupi turniiril mängimas Läti klubi eest, kellega saavutas ka edasipääsu finaalturniirile.

"Üleüldiselt minu arust võib rahule jääda, me saime edasi ja see ongi kõige tähtsam," sõnas noor lauatennisist. "Kindlasti lähen ma ka finaalturniirile nendega kaasa ja lisaks sellele on tulemas U-21 Euroopa meistrivõistlused suvel ja U-18 Euroopa meistrivõistlused."

"Kindlasti on mul eesmärk tulla see aasta Eesti absoluutseks meistriks kõigis kolmes klassis ja U-19 meistrikatel tahaks EM-il jõuda vähemalt 16 hulka," loetles ta.

Edasises karjääris on noore mängija eesmärk jõuda Euroopa viie parema mängija hulka.

Toimetaja: Siim Boikov

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

