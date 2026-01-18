Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

MK-sarja üldliider Johannes Lamparter hüppas Ilvesest kolm meetrit vähem, sai 128,5 punkti ja pääseb rajale üheksa sekundit pärast eestlast. 10 km suusasõit algab Oberhofis kell 16.45.

Rehrl hüppas 103 meetrit ja sai 141,6 punkti, edestades meetri võrra kaugemale hüpanud Thomas Retteneggerit 4,6 punkti ja 18 sekundiga. Kolmandana läheb rajale norralane Einar Luraas Oftebro (+0,40).

Ilvese õhulend kandus pühapäeval 97,5 meetri kaugusele ning andis talle 130,6 punkti. Sellega läheb eestlane pärastlõunal suusarajale liidrist Franz-Josef Rehrlist minut ja kaks sekundit hiljem, samal ajal jaapanlase Ryota Yamamotoga.

